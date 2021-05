Κοινωνία

Λιμάνια: Ελαφρά αυξημένη η κίνηση - Μέτρα για τη διευκόλυνση των επιβατών

Ελαφρά αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια. Μέτρα για τη διευκόλυνση των επιβατών αλλά και ελέγχους για την τήρηση των μέτρων από το Λιμενικό.

Οκτώ απόπλοι πλοίων έχουν προγραμματιστεί για σήμερα Σάββατο 22/05 από το λιμάνι του Πειραιά, όπου η κίνηση είναι ελαφρά αυξημένη σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, μετά απελευθέρωση των μετακινήσεων προς τα νησιά.

Επίσης από το λιμάνι της Ραφήνας για σήμερα έχουν προγραμματιστεί 5 αναχωρήσεις πλοίων και 5 από το λιμάνι του Λαυρίου.

Το Λιμενικό Σώμα έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διευκόλυνση των επιβατών με ελέγχους μέσα και έξω από τα πλοία για την εφαρμογή των μέτρων προστασίας αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, όπως μάσκες και αποστάσεις.

Οι επιβάτες που θέλουν να ταξιδέψουν θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μαζί με το εισιτήριό τους θα πρέπει να διαθέτουν είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού 14 μέρες μετά τη δεύτερη δόση, είτε αρνητικό μοριακό τεστ 72 ωρών (εναλλακτικά rapid test ή self test 24 ωρών), ή διαφορετικά μία βεβαίωση νόσησης 2 ως 9 μήνες μετά από αυτή.

Η πληρότητα των πλοίων είναι στο 85% γι’ αυτά που έχουν καμπίνες και στο 80% χωρίς καμπίνες. Επίσης το 80% στην πληρότητα των επιβατών ισχύει και στα ταχύπλοα, εφόσον βέβαια διαθέτουν ειδικά φίλτρα.

Χθες Παρασκευή 21/05 από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 18 αναχωρήσεις πλοίων με 7.143 επιβάτες, 1.523 ΙΧ οχήματα, 864 φορτηγά και 325 δίκυκλα.

Για τον Αργοσαρωνικό πραγματοποιήθηκαν 17 απόπλοι πλοίων με 3.513 επιβάτες, 610 ΙΧ οχήματα, 34 φορτηγά και 191 δίκυκλα. Από το λιμάνι της Ραφήνας έγιναν 7 αναχωρήσεις πλοίων με 2.493 επιβάτες 681 οχήματα 65 φορτηγά και 75 δίκυκλα. Από το λιμάνι του Λαυρίου πραγματοποιήθηκαν 8 απόπλοι πλοίων με 1.664 επιβάτες 517 οχήματα 58 φορτηγά και 38 δίκυκλα.

