Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Ο σύζυγος της Καρολάιν απαντά στις φήμες μέσω ΑΝΤ1

Ο 32χρονος φαίνεται ενοχλημένος για την αναφορά στην ψυχολόγο που επισκεπτόταν η σύζυγός του και αναρωτιέται γιατί να εμπλέκονται οι επισκέψεις αυτές στην υπόθεση.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Τέλος στις φήμες, τις εικασίες και τα σενάρια που κυκλοφορούν και τον εμπλέκουν στην φονική ληστεία των Γλυκών Νερών , επιχειρεί να βάλει ο σύζυγος της άτυχης Καρολάιν.

Μέσω του ΑΝΤ1 ο 32χρονος πιλότος φαίνεται ενοχλημένος για την αναφορά στην ψυχολόγο που επισκεπτόταν η νεαρή σύζυγός του μετά την γέννηση της κόρης τους και αναρωτιέται γιατί να εμπλέκονται οι επισκέψεις αυτές με την επιχείρηση εξιχνίασης της δολοφονίας της

«Για την ψυχολόγο που βλέπαμε με τη γυναίκα μου μετά τον τοκετό, είναι πραγματικά απορίας άξιο το ποιος θεώρησε ότι μπορεί να βοηθήσει στην έρευνα της ληστείας. Η ψυχολόγος δεν έχει την παραμικρή σχέση με την έρευνα. Όταν κληθεί κάποια στιγμή όμως, θα είναι από την πίεση των μίντια και απλά θα καθυστερήσει την έρευνα χωρίς λόγο», είπε στον ΑΝΤ1 ο 32χρονος.

«Σαφώς και ο σύζυγος ενοχλείται από όσα ακούγονται σαν παραφιλολογία από απλούς πολίτες και όχι μόνο. Εμείς βασιζόμαστε μόνο σε αυτά που βρίσκονται. Η έρευνα μας είναι σφραγισμένη. Δεν ακούμε φωνές και βοές», είπε ο συνδικαλιστής της ΕΛΑΣ Σταύρος Μπαλάσκας.

«Προσωπικά μακάρι να καταθέσει γρήγορα η ψυχολόγος, γιατί με έχει κουράσει να βγαίνει οτιδήποτε άσχετο με την υπόθεση σαν είδηση και ο καθένας να κάνει εικασίες χωρίς επαφή με την πραγματικότητα . Έχω σοβαρότερα πράγματα να με στεναχωρούν αυτή τη στιγμή από ό,τι γράφεται. Προσπαθώ να θρηνήσω τη γυναικά μου χωρίς ταυτόχρονα να στεναχωρεί την κόρη μου. Κάθε μέρα είναι πολύ δύσκολη», είπε ακόμα στον ΑΝΤ1, ο 32χρονος πιλότος.

Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας

Υπάρχουν στοιχεία στην υπόθεση που δεν είναι ανακοινώσιμα, λένε αξιωματικοί της ασφάλειας, ενώ εξηγούν ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι απολύτως καθοριστικές για την δολοφονία στα Γλυκά Νερά που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο

Ωστόσο, ένα βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στο φως, από το επίμαχο βράδυ πιθανώς να παίξει καθοριστικό ρόλο στην πορεία των ερευνών για το στυγερό έγκλημα, γιατί ίσως να καταγράφει τους δράστες της δολοφονίας.

Κάμερα ασφαλείας που καταγράφει την κίνηση επί της λεωφόρου Λαυρίου , πολύ κοντά στο σημείο που βρίσκεται το σπίτι του άτυχου ζευγαριού στα Γλυκά Νερά, δείχνει ένα σκουρόχρωμο αυτοκίνητο να κινείται στη λεωφόρο , να στρίβει και να την διασχίζει κάθετα λίγη ώρα πριν την ληστεία. Ενώ, περίπου δυο ώρες αργότερα , την ώρα δηλαδή που σύμφωνα με τις μαρτυρίες οι δράστες αποχωρούν από την περιοχή, καταγράφεται το ίδιο όχημα να βγαίνει από την διαδόχου Παύλου, το στενό που οδηγεί στη μεζονέτα του ζευγαριού, και να στρίβει με ταχύτητα προς την Αγία Παρασκευή.