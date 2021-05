Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: “κλειδί” η κατάθεση της ψυχολόγου της Καρολάιν

Τα πρώτα αποτελέσματα από τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ και τι προβληματίζει τους αστυνομικούς.

Νέα δεδομένα στις έρευνες, που ίσως να οδηγήσουν και στη λύση του μυστηρίου με το έγκλημα στα Γλυκά Νερά, προκύπτουν μέσα από τα όσα έχει πει στους αστυνομικούς η ψυχολόγος της 20χρονης Καρολάιν.

Οι αναλυτές του Τμήματος Ανθρωποκτονιών προσπαθούν να διαβάσουν «πίσω από τις γραμμές» και τα όσα περιέγραψε η ψυχολόγος, προκειμένου να δουν αν και ποιοι γνώριζαν για τα χρήματα του οικοπέδου και στιγμές από την καθημερινότητα της οικογένειας του πιλότου, για να φθάσουν στη λύση του μυστηρίου.

Εκτιμούν ότι ίσως η ψυχολόγος «φωτίσει» κάποια σκοτεινά σημεία και συνδράμει καθοριστικά στις έρευνες των Αρχών.

Την ίδια ώρα, ο 32χρονος πιλότος, που αρχίζει σιγά-σιγά να συνέρχεται από το σοκ, θα κληθεί και πάλι να συνομιλήσει με τους αστυνομικούς και να ξεδιπλώσει λεπτομέρειες για το πώς βίωσε το σκηνικό του θανάτου, αλλά και για το προφίλ των τριών ληστών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα πρώτα αποτελέσματα από τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ είναι πενιχρά, ελάχιστα στοιχεία έχουν βρεθεί μέσα στη μεζονέτα της οδού Παναγούλη -οι δράστες φεύγοντας πήραν μέχρι και τις κάρτες μνήμης από τις κάμερες -γεγονός που προβληματίζει τους αστυνομικούς.

Οι επόμενες ημέρες, όπως λένε πηγές στο protothema.gr θα είναι καθοριστικές για την εξιχνίαση της υπόθεσης.

