Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Νίκη για το “τριφύλλι” με μεγάλη ανατροπή

Ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε σε 2-2 την τελική σειρά της Α1 Γυναικών στο μπάσκετ, δίνοντας παράταση στη στέψη της πρωταθλήτριας ομάδας.

Με τεράστια ανατροπή, ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε σε 2-2 την τελική σειρά της Α1 Γυναικών στο μπάσκετ, δίνοντας παράταση στη στέψη της πρωταθλήτριας ομάδας, η οποία θα αναδειχθεί την προσεχή Δευτέρα (24/5, 15:00) στο ΣΕΦ. Οι «πράσινες» επικράτησαν με 76-73 του Ολυμπιακού στο κλειστό της Λεωφόρου, στο Game 2 της σειράς (οι δύο ομάδες είχαν μεταφέρει από μία 1 νίκη της κανονικής περιόδου), επιστρέφοντας από το -18 (33-51) του ημιχρόνου.

Μετά από ένα αναγνωριστικό πρώτο δεκάλεπτο (20-22), ο Ολυμπιακός ανέβασε στροφές και με έμφαση στην άμυνα έτρεξε ένα επιμέρους σκορ 4-18, με το οποίο οικοδόμησε αρχικά μία διαφορά ασφαλείας +16 (24-40 στο 17΄), διευρύνοντας την σε +18 στο ημίχρονο (33-51) και κάνοντας όνειρα τίτλου στην έδρα του Παναθηναϊκού.

Ωστόσο, με τις «πράσινες» να βρίσκουν το περιφερειακό σουτ στην τρίτη περίοδο, την άμυνα να μπαίνει σε λειτουργία και τη Μόργκαν να οδηγεί την αντεπίθεση του «τριφυλλιού», ο Παναθηναϊκός μείωσε με τη λήξη του δεκαλέπτου στο -4 (59-63 στο 30΄).

Η αμυντική διάρκεια των γηπεδούχων έκανε τη διαφορά και στον... επίλογο του αγώνα, με τις «πράσινες» να σημειώνουν γρήγορα την ανατροπή (67-65 στο 33΄) και να μην αγχώνονται από το νέο... προσπέρασμα του Ολυμπιακού στο 36΄(69-71).

Ένα τρίποντο της Διέλα στην επόμενη επίθεση (72-71), ο έλεγχος των ριμπάουντ και η ψυχραιμία των Λύμουρα και Ριντ οδήγησαν εκ του ασφαλούς τον Παναθηναϊκό στο τελικό 76-73 και στην ισοφάριση της σειράς.

Κορυφαία των νικητριών η Μόργκαν με 26 πόντους, ενώ 19 πρόσθεσε η Ριντ. Από τον Ολυμπιακό ξεχώρισαν Φοντέιν και Κόστοβιτς με 14 και 13 πόντους, αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 20-22, 33-51, 59-63, 76-73

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Ριντ 19, Μόργκαν 26 (2), Μούλη 8, Λύμουρα 5 (1), Καλαμπάκου, Κωτούλα, Δίελα 6 (2), Λεουτσάνκα 8, Χατζηνικολάου 4.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Σταμολάμπρου 7, Σταμάτη 11 (1), Αλεξανδρή 10 (2), Φοντέιν 14 (1), Νικολοπούλου 11 (1), Κόστοβιτς 13, Ντέιβις 7.

