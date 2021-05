Κόσμος

Καλιφόρνια: 6χρονος σκοτώθηκε σε καβγά της μητέρας του με οδηγό (εικόνες)

Στο καρεκλάκι του ήταν το παιδί όταν δέχθηκε σφαίρα από οδηγό που τσακώθηκε με τη μητέρα του.

Ένα 6χρονο αγόρι σκοτώθηκε από σφαίρες την Παρασκευή σε έναν αυτοκινητόδρομο της Καλιφόρνιας, όταν η μητέρα του ήρθε σε αντιπαράθεση με έναν άλλον οδηγό, μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η μητέρα του μικρού Άινταν Λίος πήγαινε να αφήσει το παιδί στο σχολείο του στο Όραντζ, περίπου 50 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Λος Άντζελες, όταν ένα αυτοκίνητο την προσπέρασε κάνοντας έναν επικίνδυνο ελιγμό. Η γυναίκα και ο άλλος οδηγός αντάλλαξαν άσεμνες χειρονομίες, μέχρι που το ένα από τα δύο άτομα που βρίσκονταν στο δεύτερο αυτοκίνητο πυροβόλησε προς το μέρος της και χτύπησε το αγόρι που καθόταν στο ειδικό καθισματάκι του.

«Είπε: μαμά, πονάει η κοιλιά μου» αφηγήθηκε η αδελφή του Άινταν, η Αλέξις Κλούναν, στο τοπικό τηλεοπτικό κανάλι Fox 11. Πανικόβλητη, η μητέρα σταμάτησε στην άκρη του δρόμου, πήρε το παιδί αγκαλιά και διαπίστωσε ότι αιμορραγούσε.

Ο Άινταν μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου υπέκυψε στα τραύματά του.

«Πρόκειται για μια μεμονωμένη ενέργεια οδηγικής βίας» σχολίασε ο Φλορεντίνο Ολιβέρα, αξιωματικός της Τροχαίας της Καλιφόρνιας, στην εφημερίδα Los Angeles Times.

Τα δύο άτομα που βρίσκονταν στο όχημα από το οποίο προήλθαν τα πυρά δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη.

Την περασμένη Τρίτη στην Ουάσινγκτον μια γυναίκα και ο 5χρονος γιος της τραυματίστηκαν από σφαίρες, αφού η μητέρα ζήτησε από έναν άνδρα που κυκλοφορούσε με ηλεκτρικό πατίνι να κόψει ταχύτητα.

Από τις αρχές του έτους 119 παιδιά ηλικίας κάτω των 11 ετών έχουν σκοτωθεί από σφαίρες στις ΗΠΑ και 274 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον ιστότοπο Gun Violence Archive.

