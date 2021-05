Life

Eurovision 2021 – Τελικός: Stefania και Τσαγκρινού εντυπωσίασαν στην παρέλαση της έναρξης

Μετά από ένα χρόνο απουσίας ο μουσικός διαγωνισμός της Eurovision επέστρεψε και στις 22.00 ξεκίνησε ο μεγάλος τελικός.

Στο τέλος της βραδιάς θα ξέρουμε τη χώρα που θα έχει καταφέρει να κερδίσει την καρδιά των Ευρωπαίων και να πάρει τη νίκη.



Στο Ahoy Arena του Ρότερνταμ της Ολλανδίας στήθηκε στην έναρξη ένα μεγάλο πάρτι και οι διοργανωτές επιφυλάσσουν πολλές εκπλήξεις τόσο για τους παρευρισκόμενους στο στάδιο, όσο και στους τηλεθεατές.



Όπως κάθε φορά, πραγματοποιήθηκε η μεγαλειώδης παρέλαση των 26 καλλιτεχνών.



Τις εντυπώσεις έκλεψε η Έλενα Τσαγκρινού που εκπροσωπεί την Κύπρο αλλά και η Στεφανία Λυμπερακάκη που εκπροσωπεί την Ελλάδα.



