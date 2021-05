Life

Eurovision 2021: Η χώρα που πήρε μηδέν από επιτροπή και κοινό (βίντεο)

Ποια χώρα έλαβε μηδενική βαθμολογία στην Eurovision. Η αντίδραση του τραγουδιστή.

Μια δυσάρεστη έκπληξη είχε ο 65ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision 2021. Μπορεί στον μουσικό διαγωνισμό να συμμετείχαν 26 χώρες συνολικά, όμως υπήρξε χώρα που έλαβε μηδενική βαθμολογία.

Αυτή είναι η Μεγάλη Βρετανία η οποία φαίνεται πως καθόλου δεν έπεισε το κοινό της Ευρώπης. Πάντως όταν ανακοινώθηκε το ιστορικό χαμηλό, η αρένα αποθέωσε πάντως τους εκπροσώπους του Ηνωμένου Βασιλείου με τον τραγουδιστή να σηκώνεται όρθιος και να πανηγυρίζει.

Σημειώνεται πως τη Βρετανία στη Eurovision 2021 εκπροσώπησε ο James Newman και το Embers.

