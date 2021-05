Κοινωνία

Μιχάλης Καραμαλάκης: Ο Αρχηγός της ΕΛΑΣ στην Κρήτη

Επίσκεψη στο Ηράκλειο πραγματοποιεί ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας. Διαδοχικές συναντήσεις με υπηρεσιακούς παράγοντες και εκπροσώπους συνδικαλιστικών ενώσεων.

Διήμερη επίσκεψη στην Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης πραγματοποιεί ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης, με αφορμή την «80η Επέτειο της Μάχης της Κρήτης». Στο πλαίσιο αυτό, επισκέφθηκε τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου, όπου είχε σειρά συναντήσεων και επαφών με υπηρεσιακούς παράγοντες και εκπροσώπους συνδικαλιστικών ενώσεων. Τον κ. Καραμαλάκη, υποδέχθηκε, στην έδρα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, υποστράτηγος Αντώνιος Ρουτζάκης μαζί με τον διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, Ταξίαρχο Νικόλαο Σπυριδάκη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, ακολούθησαν διαδοχικές συναντήσεις με τους διευθυντές και τους υποδιευθυντές των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ηρακλείου και Λασιθίου, τους διοικητές Υπηρεσιών που εδρεύουν στον νομό Ηρακλείου, με εκπροσώπους της Παγκρήτιας Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας, της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, της Τοπικής Διοίκησης της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΙΡΑ Νομού Ηρακλείου, της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου, του Συνδέσμου Αποστράτων Νομού Ηρακλείου, καθώς και εκπρόσωπο των Πολιτικών Υπαλλήλων νομού Ηρακλείου.

Κατά τη διάρκεια των συσκέψεων, ο Αρχηγός της ΕΛΑΣ ενημερώθηκε αναλυτικά για τα θέματα που απασχολούν το προσωπικό των τοπικών Υπηρεσιών, ιδίως λόγω της τουριστικής περιόδου και των μέτρων που λαμβάνονται για την πανδημία του κορωονοϊού. Στο πλαίσιο αυτό, έδωσε τις απαραίτητες οδηγίες και κατευθύνσεις για τη βέλτιστη συνδυαστική διαχείρισή τους, ενώ επιπλέον ανταλλάχθηκαν απόψεις και προτάσεις για την περαιτέρω βελτιστοποίηση της αστυνομική ανταπόκρισης.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, με σκοπό τη συνεχόμενη αναβάθμιση του παραγόμενου αστυνομικού έργου, ο κ. Καραμαλάκης ζήτησε να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στον τρόπο που πρέπει να λειτουργούν και να ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους οι αστυνομικοί, προς όφελος της καθημερινότητας των πολιτών και της κοινωνικής ανάπτυξης. Επισήμανε ακόμα τη συνεχή προσπάθεια που καταβάλλεται για τη μείωση του φόρτου εργασίας, μέσω του εφοδιασμού των Υπηρεσιών με νέα μέσα και σύγχρονη τεχνολογία καθώς και το σχεδιασμό που υπάρχει για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στο προσωπικό.

Ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, άκουσε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα αιτήματα των συνδικαλιστικών ενώσεων, επισημαίνοντας ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίησή τους, ενώ επιβεβαίωσε τη στήριξή του σε κάθε αστυνομικό, αναγνωρίζοντας το πολυσήμαντο έργο που παράγεται. Διαβεβαίωσε ακόμα ότι καθημερινά καταβάλλεται προσπάθεια για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού και σημείωσε ότι αξιοποιείται κάθε δυνατός διαθέσιμος πόρος, με σκοπό τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων αστυνομικών υπηρεσιών στην Κρήτη και σε ολόκληρη τη χώρα.

Η επίσκεψη του κ. Καραμαλάκη στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, συνεχίζεται σήμερα στο Ρέθυμνο και στα Χανιά, όπου θα παραστεί σε εκδηλώσεις για την «80η Επέτειο της Μάχης της Κρήτης» και θα συναντηθεί με υπηρεσιακούς παράγοντες και εκπροσώπους συνδικαλιστικών ενώσεων.