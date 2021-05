Πολιτισμός

Θέατρο “Εμπρός”: ανακατάληψη με “ριφιφί” στις χτισμένες πόρτες (εικόνες)

Πολίτες, μέσα στην νύχτα, κατέλαβαν ξανά τον χώρο που εκκενώθηκε προ ημερών από την Αστυνομία.

Μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η αστυνομική επιχείρηση εκκένωσης του θεάτρου «Εμπρός» την περασμένη Τετάρτη, πλήθος κόσμου προχώρησε, το βράδυ του Σαββάτου, σε ανακατάληψη του χώρου.

Εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν τη νύχτα έξω από το θέατρο και υπό τους ήχους μουσικών οργάνων, με συνθήματα και τραγούδια, έσπασαν τις «χτισμένες» πόρτες και μπήκαν μέσα.

Αθήνα | Μαχητικός και γεμάτος ψυχή κόσμος σπάει τις τσιμεντωμένες πόρτες του θεάτρου Εμπρός, υπό την συνοδεία χάλκινων μουσικών οργάνων.

Αλληλεγγύη στους ελεύθερους αυτοδιαχειριζόμενους χώρους! #antireport pic.twitter.com/GQdWTtL9Sh — alerta_gr (@alerta_gr) May 22, 2021

View this post on Instagram A post shared by CopwatchGR (@copwatch.gr)

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, αναρτήθηκε κάλεσμα στον λογαριασμό του «Εμπρός» στο Facebook που απευθυνόμενο στις «φίλες και τους φίλους του θεάτρου»

