Χαλκιδική: “Πλημμύρισε” από κόσμο το Σαββατοκύριακο (εικόνες)

Είναι γνωστό ότι, «σαν τη Χαλκιδική δεν έχει» κι έτσι, ο καλός καιρός έγινε σύμμαχος κάποιων για την απολαύσουν.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Ο καλός καιρός… βοήθησε και οι παραλίες της Χαλκιδικής γεμίζουν σιγά- σιγά από κόσμο, ενώ φτάνουν και οι πρώτοι τουρίστες.

Ήλιος, θάλασσα και καλή παρέα. Οι συνθήκες ήταν ιδανικές και οι Θεσσαλονικείς δεν έχασαν την ευκαιρία για μια βουτιά στις όμορφες παραλίες της Χαλκιδικής.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το γεγονός ότι δεν έχει ακόμα πολύ κόσμο στις παραλίες, στις οποίες δεν ήταν λίγοι αυτοί που δεν τόλμησαν να μπουν.

Τα beach bar αποκτούν και αυτά ξανά ζωή και οι ιδιοκτήτες τους βλέπουν με χαμόγελο και αισιοδοξία, οι ξαπλώστρες να γεμίζουν στο…λεπτό.

«Υπάρχει αισιοδοξία έρχεται ο κόσμος. Η Θεσσαλονίκη αδειάζει τα Σαββατοκύριακα. Είμαστε έτοιμοι να τους υποδεχθούμε, προσπαθούμε να τους χωρέσουμε όλους. Υπάρχει μια ωραία ατμόσφαιρα», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Μάκης Ζησιμόπουλος, ιδιοκτήτης beach bar στη Χαλκιδική.

Ο υδράργυρος συνεχώς ανεβαίνει. Σε αρκετά περιοχές της χώρας σήμερα η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Λάρισα και το Στεφανοβίκι Μαγνησίας το θερμόμετρο έδειξε 32, σε Αίγινα, Σαλαμίνα και Χαλκίδα 31.

Την ίδια ώρα, τουρίστες έρχονται καθημερινά στη χώρα μας. Σήμερα στο αεροδρόμιο Μακεδονία έφτασαν πτήσεις από Γερμανία, Σουηδία Αυστρία και Σερβία.

Άλλοι θαυμάζουν τον καιρό κι άλλοι τις παραλίες, αλλά και την ασφάλεια στη χώρα μας.

Οι περισσότεροι επισκέπτες που καταφθάνουν στη Θεσσαλονίκη, κάνουν μια σύντομη βόλτα και ταξιδεύουν προς την Χαλκιδική, για να απολαύσουν ήλιο, θάλασσα και καλό φαγητό, σε μια ασφαλή χώρα όπως λένε.

