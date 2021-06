Life

Φεστιβάλ Lollapalooza 2021: Στη σκηνή οι Foo Fighters, Post Malone, Miley Cyrus

Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί με πλήρη χωρητικότητα και πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού.

Οι Foo Fighters, Post Malone, Tyler, the Creator και Miley Cyrus αναμένεται να είναι οι κεντρικοί καλλιτέχνες που θα ανεβούν στη σκηνή του Μουσικού Φεστιβάλ Lollapalooza του 2021.

«Τι γίνεται Σικάγο; Θα σας δω αυτό το καλοκαίρι με τους καλούς μου φίλους, τους Foo Fighters» ανέφερε ο αρχηγός του συγκροτήματος, Ντέιβ Γκρολ σε βίντεο, στο οποίο εμφανίζονται ο συνιδρυτής του Lollapalooza, Πέρι Φάρελ με τη σύζυγό του, Έτι.

Το Φεστιβάλ, το οποίο διοργανώθηκε διαδικτυακά πέρσι λόγω της πανδημίας της COVID-19 φέτος θα διεξαχθεί με πλήρη χωρητικότητα.

Οι θεατές για να εισέλθουν θα πρέπει να επιδείξουν πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμούς κατά της COVID-19 ή αρνητικό τεστ για COVID-19.

«Για τους θαμώνες που δεν έχουν εμβολιαστεί πλήρως, ένα αρνητικό αποτέλεσμα τεστ για COVID-19 πρέπει να διεξάγεται 24 ωρών πριν από την παρακολούθηση των συναυλιών του Lollapalooza κάθε μέρα» αναφέρουν οι διοργανωτές.

Το Μουσικό Φεστιβάλ φιλοξενείτα στο Grant Park, στο Σικάγο από τις 29 Ιουλίου έως την 1η Αυγούστου με τη συμμετοχή επίσης των DaBaby, Megan Thee Stallion, Journey, Roddy Ricch, Marshmello, Illennium, Brockhampton, Limp Bizkit, Modest Mouse, Young Thug, Playboi Carti, Jack Harlow, Trippie Redd, Steve Aoki, Jimmy Eat World, Young the Giant, Angels & Airwaves, Το All Time Low, Freddie Gibbs κ.ά.

Σε κανονικές συνθήκες το Φεστιβάλ συγκεντρώνει 100.000 θεατές την ημέρα που παρακολουθούν πολλά μουσικά συγκροτήματα σε διαφορετικές σκηνές.