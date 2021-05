Πολιτική

Μητσοτάκης: κύριο μέλημα η προστασία της ανθρώπινης ζωής

Ευρεία κυβερνητική σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Πολιτικής Προστασίας υπό την προεδρία του πρωθυπουργού. Οι 18 περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά επικινδυνότητας.

«Καθώς το κλίμα αλλάζει συμπεριφορά οφείλουμε και εμείς να αλλάξουμε τη δική μας. Δεν γίνεται να έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος και να υπάρχει αγρότης ο οποίος καίει τα κλαδιά του μέσα σε χωράφι. Δήμοι και αγροτικοί σύλλογοι πρέπει να ξεκινήσουν μία εκστρατεία ενημέρωσης. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε βέβαια ότι κάθε χρόνο ίσως το μεγαλύτερο ποσοστό των πυρκαγιών που καλείστε να διαχειριστείτε ξεκινούν, κατά κανόνα, από ανθρώπινη αμέλεια», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ευρεία κυβερνητική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Πολιτικής Προστασίας υπό την προεδρία του. Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος μέσω τηλεδιάσκεψης και 11 Δήμαρχοι της Αττικής στους οποίους υπάγονται 18 περιοχές που έχουν χαρακτηριστικά επικινδυνότητας.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι "έχουμε μπροστά μας ένα ακόμα δύσκολο καλοκαίρι" και τόνισε ότι "η Αττική προφανώς είναι στο επίκεντρο της προσοχής μας και διότι είναι η Αττική και διότι έχουμε να διαχειριστούμε τις πληγές της "Μήδειας" ως προς τον μεγάλο όγκο κομμένων δέντρων τα οποία εξακολουθούν να μην έχουν καθαριστεί". Τόνισε επίσης απευθυνόμενος κυρίως στους αξιωματούχους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πως είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι η Πολιτική Προστασία πια έχει εντοπίσει 18 περιοχές σε 11 Δήμους που έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά επικινδυνότητας, "εκεί δηλαδή που συνυπάρχει αστικός ιστός με δάσος ή και δασική έκταση" όπως είπε, και πρόσθεσε: "Και χρειαζόμαστε ειδικά επιχειρησιακά σχέδια και για τις 18 αυτές περιοχές, τα οποία αντιλαμβάνομαι ότι έχουν εκπονηθεί. Προφανώς το πρώτο μας και το κύριό μας μέλημα, πάντα, θα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας".

Έγινε η καλύτερη δυνατή προετοιμασία

«Έχουμε κάνει την καλύτερη δυνατή προετοιμασία σε επίπεδο κεντρικού κρατικού μηχανισμού και σε επίπεδο Πυροσβεστικής και πιστεύω ότι η συνεργασία μας και φέτος θα είναι άψογη, έτσι ώστε να περιορίσουμε στο ελάχιστο -τουλάχιστον στην Αττική- τον αντίκτυπο οποιασδήποτε πυρκαγιάς μπορεί να χρειαστεί να διαχειριστούμε», πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός, κι επεσήμανε την ανάγκη συνεργασίας κεντρικού κρατικού μηχανισμού, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πολιτών προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα με τις πυρκαγιές.

Από την πλευρά του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, είπε ότι «τα τελευταία δύο χρόνια έχει συμβεί κάτι εξαιρετικά σημαντικό για τη διαχείριση των κρίσεων στην Ελλάδα», αναφερόμενος στην αναβάθμιση των υποδομών και των δυνατοτήτων του όλου μηχανισμού της Πολιτικής Προστασίας. «Είμαστε έτοιμοι με μηχανισμούς, με ανθρώπινο δυναμικό, με εναέρια μέσα, με όλα εκείνα τα απαραίτητα μέσα προκειμένου να γίνουμε αποτρεπτικοί και να προστατέψουμε την ανθρώπινη ζωή πρωτίστως και το περιβάλλον στη συνέχεια», πρόσθεσε.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για Θέματα Αυτοδιοίκησης, Στέλιος Πέτσας, αναφέρθηκε στην ταχύτητα αντιμετώπισης του φαινομένου καθώς και στη χρηματοδότηση συνολικού ύψους 16,9 εκατ. ευρώ, που δόθηκε εγκαίρως στους Δήμους, για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, εκ των οποίων τα 2,5 εκατ. ευρώ αφορούν αποκλειστικά στους Δήμους της Αττικής. Επιπλέον 1,5 εκατ. ευρώ έχει ήδη δοθεί για αντίστοιχες δράσεις στους Συνδέσμους Δήμων της Αττικής. Ο κ. Πέτσας σημείωσε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών είναι έτοιμο να προχωρήσει σε έκτακτη χρηματοδότηση και θα συνδράμει με οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργειες αν χρειαστεί. Υπογράμμισε, επίσης, την ανάγκη αξιοποίησης των εθελοντών, ιδίως σε θέματα πρόληψης και επιτήρησης.

«Κάθε φορά που θα βρίσκεστε εδώ θα έχουμε κι ένα λιθαράκι να προσθέσουμε και να σας παρουσιάσουμε σε σχέση με την οργάνωσή μας και τις υποδομές μας», ανέφερε από την πλευρά του ο Υφυπουργός Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς. «Καθημερινά έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε, από πολύ νωρίς στην αντιπυρική περίοδο, δύσκολες καταστάσεις, αλλά στην τελικά ανάλυση από το αποτέλεσμα κρινόμαστε και για εμάς το ζήτημα της ανθρώπινης ζωής είναι πάνω και πέρα από οτιδήποτε άλλο», είπε.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔΑ και Δήμαρχος Γαλατσίου Γιώργος Μαρκόπουλος, ζήτησε από την πλευρά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να εκταμιευθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η έκτακτη επιχορήγηση.

Οι 18 περιοχές στις οποίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας είναι:

Κάτω Ποσειδωνία - Δήμος Λαυρεωτικής Διόνυσος Κερατέας - Δήμος Λαυρεωτικής Αυλάκι - Δήμος Μαρκοπούλου Χαμολιά - Δήμος Μαρκοπούλου Αγία Κυριακή - Αγία Τριάδα - Δήμος Σπάτων/Αρτέμιδας και Δήμος Ραφήνας/Πικερμίου Καλλιτεχνούπολη - Δήμος Ραφήνας/Πικερμίου Διώνη - Δήμος Ραφήνας/Πικερμίου Αγιος Ανδρέας - Δήμος Μαραθώνα Σχινιάς - Δικαστικά - Δήμος Μαραθώνα Δροσιά - Διόνυσος - Εκάλη - Δήμος Διονύσου και Δήμος Κηφισιάς Πανόραμα Αγίων Αποστόλων - Δήμος Ωρωπού Βλαστός Καλάμου - Δήμος Ωρωπού Ιπποκράτειος Πολιτεία - Δήμος Ωρωπού Θρακομακεδόνες - Δήμος Αχαρνών Αγία Σωτηρία, Οικισμός ΤΙΤΑΝ - Δήμος Μάνδρας/Ειδυλλίας Αγιος Νεκτάριος Βιλίων - Δήμος Μάνδρας/Ειδυλλίας Πόρτο Γερμενό - Δήμος Μάνδρας/Ειδυλλίας Περιστέρια - Δήμος Σαλαμίνας

Ποιοι έλαβαν μέρος

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για Θέματα Αυτοδιοίκησης Στέλιος Πέτσας, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Θεοδόσης Δημακογιάννης, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης, ο Υπαρχηγός του ΠΣ Αντιστράτηγος Ιάκωβος Κλεφτοσπύρος, ο Επιτελάρχης του ΠΣ Αντιστράτηγος Αλέξης Ράπανος, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Επιχειρήσεων ΠΣ, Υποστράτηγος Χρήστος Λάμπρης, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης ΠΣ, Υποστράτηγος Χαράλαμπος Χιώνης, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων ΠΣ, Αρχιπύραρχος Χαράλαμπος Γιαννάκης και ο Γενικός Διευθυντής Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Φοίβος Θεοδώρου.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔΑ και Δήμαρχος Γαλατσίου Γιώργος Μαρκόπουλος, ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς, ο Δήμαρχος Μαρκόπουλου Μεσογαίας Κωνσταντίνος Αλλαγιάννης, ο Δήμαρχος Σπάτων-Αρτέμιδος Δημήτρης Μάρκου, ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου Ευάγγελος Μπουρνούς, ο Δήμαρχος Μαραθώνα Στέργιος Τσίρκας, ο Δήμαρχος Διονύσου Γιάννης Καλαφατέλης, ο Δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος, ο Δήμαρχος Ωρωπού Γιώργος Γιασημάκης, ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός, ο Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας Χρήστος Στάθης, ο Δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος και ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Σπύρος Κοκκινάκης.

Αναλυτικά οι τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού κατά την έναρξη της σύσκεψης:

«Επισκέπτομαι για ακόμα μία φορά έναν χώρο ο οποίος μας είναι πια εξαιρετικά οικείος, προκειμένου να ενημερωθούμε για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της αντιπυρικής περιόδου 2021 από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος. Είχαμε ήδη μία πρώτη μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Κορινθία. Η άμεση αντίδραση της πολιτείας ευτυχώς έσωσε ζωές, περιόρισε όσο αυτό ήταν εφικτό τις απώλειες, ενώ η ειδοποίηση και η απομάκρυνση των κατοίκων -όπου και όποτε χρειάστηκε- λειτούργησε υποδειγματικά και βέβαια οι αποζημιώσεις των πληγέντων προχωρούν. Θέλω να τονίσω ότι έγινε μία σημαντική καταστροφή ως προς το φυσικό περιβάλλον και σίγουρα μας προβληματίζει το γεγονός ότι είδαμε μία τόσο μεγάλη πυρκαγιά στα μέσα Μαΐου. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία τα οποία είδα είχαμε 25 χρόνια, τουλάχιστον, να δούμε ένα τέτοιο φαινόμενο. Η κυβέρνηση μας έχει διευρύνει από το 2019 την περίοδο επιφυλακής για τις φωτιές. Φαίνεται όμως, και για τους μελλοντικούς μας σχεδιασμούς, ότι ούτε αυτό ενδεχομένως να είναι πια αρκετό και θα πρέπει να συγχρονιστεί με τα χρονοδιαγράμματα και την προμήθεια των ενοικιαζόμενων εναέριων μέσων που η χώρα μας χρησιμοποιεί κάθε χρόνο.

Το δεύτερο συμπέρασμα στο οποίο μπορούμε να καταλήξουμε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία είναι ότι καθώς το κλίμα αλλάζει συμπεριφορά οφείλουμε και εμείς να αλλάξουμε τη δική μας. Δεν γίνεται να έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος και να υπάρχει αγρότης ο οποίος καίει τα κλαδιά του μέσα σε χωράφι. Δήμοι και αγροτικοί σύλλογοι πρέπει να ξεκινήσουν μία εκστρατεία ενημέρωσης. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε βέβαια ότι κάθε χρόνο ίσως το μεγαλύτερο ποσοστό των πυρκαγιών που καλείστε να διαχειριστείτε ξεκινούν, κατά κανόνα, από ανθρώπινη αμέλεια. Και ίσως θα πρέπει να ξαναδούμε και τη νομική αντιμετώπιση της καταστροφικής αμέλειας.

Το τρίτο συμπέρασμα είναι ότι η ενίσχυση της Πυροσβεστικής σε τεχνικά μέσα είναι ήδη μεγάλη, είναι ήδη σημαντική. Βάρος όμως πρέπει να δοθεί και στον τομέα της παρακολούθησης, ώστε η επέμβαση να είναι έγκαιρη και να έχουμε την καλύτερη δυνατή συνεργασία με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, διότι οι άνεμοι μετατρέπονται εύκολα -το είδαμε και στην περίπτωση της τελευταίας πυρκαγιάς- σε παντοδύναμο εχθρό.

Βρίσκομαι σήμερα εδώ ακριβώς για να παρακολουθήσω το σχέδιό μας για το καλοκαίρι. Θα έχουμε στη συνέχεια την ευκαιρία να συζητήσουμε και με τους δημοτικούς άρχοντες της Αττικής, επειδή για πρώτη φορά με πρωτοβουλία της Πολιτικής Προστασίας έχει καταρτιστεί ένα πολύ αναλυτικό σχέδιο το οποίο εντοπίζει -στην Αττική σε πρώτη φάση- ζώνες επικινδυνότητας. Υποσύνολα Δήμων δηλαδή τα οποία έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, εκεί δηλαδή όπου συνυπάρχει ουσιαστικά η οικιστική ανάπτυξη με τον δασικό χαρακτήρα των περιοχών. Αυτά τα χαρακτηριστικά θα πρέπει να μας κάνουν να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και ιδιαίτερα επιφυλακτικοί. Είναι απολύτως επιβεβλημένο, με τη στήριξη της κεντρικής κυβέρνησης όσον αφορά τους χρηματοδοτικούς πόρους, να υπάρξει απομάκρυνση των εύφλεκτων υλικών και καθαρισμός των περιαστικών περιοχών. Αυτό είναι μία αρμοδιότητα η οποία ανήκει στους Δήμους. Εμείς είμαστε εδώ να τους στηρίξουμε και να την κάνουμε πράξη.

Γνωρίζουμε ότι η «Μήδεια» άφησε πίσω της πάρα πολλά πεσμένα δέντρα τα οποία έχουν επιβαρύνει την εύφλεκτη ύλη η οποία βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή που χτυπήθηκε από την πρωτοφανή αυτή χιονόπτωση. Και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας έτσι ώστε, στο μέτρο του εφικτού, να μπορέσουμε να καθαρίσουμε τις περιαστικές περιοχές αλλά και τα δάση μας -και αναφέρομαι ιδιαίτερα στα περιαστικά δάση της Αττικής- από όσο το δυνατόν περισσότερη εύφλεκτη ύλη, για να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι για τη δύσκολη καλοκαιρινή περίοδο. Και βέβαια από ό,τι αντιλαμβάνομαι -και θα το δούμε και στη συνέχεια- έχει εκπονηθεί ένα ακόμα πιο εξειδικευμένο σχέδιο για την προστασία των περιαστικών δασών της Αττικής, τα οποία τόσο μεγάλη σημασία έχουν για το περιβαλλοντικό μικροκλίμα ολόκληρου του Λεκανοπεδίου.

Σταματώ εδώ ζητώντας για ακόμα μία φορά την εγρήγορση όλων. Όχι μόνο του κρατικού μηχανισμού, αυτή θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, αλλά και της κοινωνίας των πολιτών. Θα ευχαριστήσω προκαταβολικά τις γυναίκες και τους άντρες του Πυροσβεστικού Σώματος για όλα όσα έχουν κάνει και για όλα όσα θα κληθούν να κάνουν φέτος το καλοκαίρι. Να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές μας οι οποίοι συνεπικουρούν αυτή τη μεγάλη εθνική προσπάθεια που γίνεται κάθε χρόνο για να περιορίσουμε στο ελάχιστο το αποτύπωμα των καταστροφικών πυρκαγιών. Και εύχομαι και ελπίζω, είμαι σίγουρος, ότι θα κάνουμε και φέτος, όπως κάναμε τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια τα οποία η πολιτική ηγεσία είναι υπόλογη, το καλύτερο δυνατό για να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών.

Δηλώσεις κατά την ξενάγηση στο κτίριο της Πολιτικής Προστασίας

Να προσθέσω μόνο μία κουβέντα, ότι αρκεί μία σύντομη ξενάγηση σε αυτό το εντυπωσιακό κτίριο για να αντιληφθεί κανείς το επίπεδο της αναβάθμισης των υποδομών της Πολιτικής Προστασίας. Ακριβώς στη διπλανή αίθουσα είναι εγκατεστημένη η ομάδα η οποία διαχειρίζεται την εξαιρετικά επιτυχημένη Επιχείρηση «Ελευθερία», με real-time δεδομένα, τα οποία προβάλλονται σε μία εντυπωσιακή γιγαντοοθόνη, μία επιχείρηση η οποία έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη όλων των ελλήνων πολιτών. Και μάλιστα σήμερα εκτιμούμε ότι, κάποια στιγμή το απόγευμα, θα φτάσουμε και στο ορόσημο των 5 εκατομμυρίων εμβολιασμών που θα έχουν γίνει συνολικά στη χώρα μας.

Να προσθέσω επίσης ότι, κατόπιν εισήγησης του Υπουργού και με εξειδίκευση στη συνεργασία με τον αρμόδιο Υφυπουργό, η Πολιτική Προστασία από το δικό της επιχειρησιακό πρόγραμμα στο επόμενο ΕΣΠΑ, το οποίο θα ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Ένα πρόγραμμα το οποίο θα μας επιτρέψει επιτέλους να αποκτήσουμε τις υποδομές εκείνες που οι καιροί απαιτούν και όταν αναφέρομαι στους καιρούς αναφέρομαι στη νέα εποχή της κλιματικής αλλαγής η οποία απαιτεί και από τον κρατικό μηχανισμό άλλου επιπέδου υποδομές, άλλου επιπέδου οργάνωση, άλλου επίπεδου αξιοποίηση της τεχνολογίας, έτσι ώστε να επιτελούμε αυτό το οποίο αποτελεί το βασικό, το πρωταρχικό καθήκον κάθε οργανωμένης πολιτείας, που δεν είναι άλλο από την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας των ελλήνων πολιτών.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ο Πρωθυπουργός δήλωσε:

Δεν θέλω να επαναλάβω πράγματα τα οποία ήδη γνωρίζετε και τα οποία έχετε συζητήσει στις δύο προηγούμενες συσκέψεις τις οποίες είχατε. Θέλω να τονίσω μόνο ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι η Πολιτική Προστασία πια έχει εντοπίσει 18 περιοχές σε 11 Δήμους που έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά επικινδυνότητας, εκεί δηλαδή που συνυπάρχει αστικός ιστός με δάσος ή και δασική έκταση. Και χρειαζόμαστε ειδικά επιχειρησιακά σχέδια και για τις 18 αυτές περιοχές, τα οποία αντιλαμβάνομαι ότι έχουν εκπονηθεί. Προφανώς το πρώτο μας και το κύριό μας μέλημα, πάντα, θα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας. Το δεύτερο που θέλω να τονίσω -το γνωρίζετε και αυτό πολύ καλά- είναι ότι η «Μήδεια» έχει αφήσει πίσω της πολλές πληγές στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Αυτό σημαίνει ότι για μένα απόλυτη προτεραιότητα είναι να επιταχυνθούν όλες οι διαδικασίες καθαρισμού που αποτελούν αρμοδιότητα των Δήμων, στα όρια τουλάχιστον των οικισμών, όπως ορίζει ο νόμος.

Αντιλαμβάνομαι Στέλιο ότι έχουμε εγκρίνει κάποιες χρηματοδοτήσεις για όλη την Ελλάδα αλλά και για τους 11 Δήμους οι οποίοι συμμετέχουν σήμερα εδώ. Θέλω να είμαι τελείως ξεκάθαρος: ο Υπουργός Εσωτερικών έχει την εξουσιοδότηση μου σε περίπτωση που απαιτούνται περισσότεροι πόροι και αυτοί οι πόροι μπορούν να απορροφηθούν γρήγορα -το τονίζω αυτό- έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό το οποίο γνωρίζουμε ότι υπάρχει, να προχωρήσει στην εκταμίευση και πρόσθετων πόρων προκειμένου να υποστηριχθούν οι 11 αυτοί Δήμοι. Αυτό πάντα υπό την προϋπόθεση ότι θα προφτάσουμε να κάνουμε τη δουλειά. Να τονίσω τέλος ότι έχουμε μπροστά μας ένα ακόμα δύσκολο καλοκαίρι. Η Αττική προφανώς είναι στο επίκεντρο της προσοχής μας και διότι είναι η Αττική και διότι ακόμα, όπως είπα, έχουμε να διαχειριστούμε τις πληγές της «Μήδειας» ως προς τον μεγάλο όγκο κομμένων δέντρων τα οποία εξακολουθούν να μην έχουν καθαριστεί. Έχουμε κάνει την καλύτερη δυνατή προετοιμασία σε επίπεδο κεντρικού κρατικού μηχανισμού και σε επίπεδο Πυροσβεστικής και πιστεύω ότι η συνεργασία μας και φέτος θα είναι άψογη, έτσι ώστε να περιορίσουμε στο ελάχιστο -τουλάχιστον στην Αττική- τον αντίκτυπο οποιασδήποτε πυρκαγιάς μπορεί να χρειαστεί να διαχειριστούμε».

ΣΥΡΙΖΑ: Επικοινωνιακό σόου πάνω στα αποκαΐδια

Σε δήλωση του, ο Τομεάρχης Προστασίας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Χρήστος Σπίρτζης, αναφέρει:

«Λίγο πριν μπει ο Ιούνιος και σχεδόν ένα μήνα μετά την επίσημη έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σε σύσκεψη με τον υπουργό Πολιτικής Προστασίας, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τον αρμόδιο υφυπουργό, Νίκο Χαρδαλιά και τον αρχηγό της Πυροσβεστικής, Στέφανο Κολοκούρη στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Συνεχίζοντας την πάγια τακτική του επιτελικού κράτους να πιάνεται διαρκώς στον ύπνο, να είναι πάντα απροετοίμαστο και να μην χάνει ευκαιρία να αποδεικνύει ότι ενδιαφέρεται μόνο για την επικοινωνία και όχι για την ουσία, παρουσίασαν ότι προετοιμάζονται με μια μελέτη χαρτογράφησης 31 περιοχών με κλαριά και καύσιμη ύλη και την προμήθεια έξι μικρών αεροσκαφών, που θα έχουν γεμάτους τους κάδους τους. Η σύσκεψη γίνεται υπό το βάρος της "ατυχίας" της μεγάλης πυρκαγιάς σε Κορινθία και Δυτική Αττική η οποία άφησε πίσω της περισσότερα από 71.000 στρέμματα καμένης έκτασης και εκατοντάδες κατεστραμμένα σπίτια. Πρόκειται, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών για την πιο καταστροφική, από άποψης καμένης δασικής έκτασης, πυρκαγιά της τελευταίας δεκαετίας καθώς έγιναν στάχτη 52.000 στρέμματα δασών. Αντί για συσκέψεις επικοινωνιακού χαρακτήρα και γενικόλογες μεγαλοστομίες, η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα έπρεπε να νιώθει υποχρεωμένη να απολογηθεί στον ελληνικό λαό καθώς:

δεν έχει συγκροτηθεί ακόμη το συντονιστικό όργανο που προέβλεπε ο νόμος Χαρδαλιά επειδή δεν έχουν καν εκδοθεί οι προβλεπόμενες κανονιστικές διατάξεις, ενώ το σχέδιο νόμου για τον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων έχει ψηφιστεί στο ελληνικό κοινοβούλιο από τον Φεβρουάριο του 2020 (!),

έχει προβλεφθεί να είναι πλήρης ο στόλος των εναέριων μέσων στα μέσα του Ιουνίου ενώ η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε από την 1η Μαΐου και οι επιστήμονες παγκοσμίως προειδοποιούν ότι λόγω κλιματικής αλλαγής τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα και θα σημειώνονται όλο και νωρίτερα, έχουν αφεθεί ασυντήρητα και επομένως μη διαθέσιμα πολλά από τα υπάρχοντα μέσα πυρόσβεσης,

η Πυροσβεστική Υπηρεσία είναι ακρωτηριασμένη και ξεχαρβαλωμένη με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων του Πυροσβεστικού Σώματος στην πολιτική ηγεσία,

η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει μετατραπεί σε Γραμματεία Ενημέρωσης για τον κορωνοϊό.

Η πολιτική τους ανεπάρκεια δεν μπορεί πια να κρυφτεί…. Η ελληνική κοινωνία υποφέρει λόγω της ανικανότητας, του επιτελικού χάους και της έλλειψης σοβαρότητας της κυβέρνησης Μητσοτάκη η οποία έχει απάντηση πάντα και για τα πάντα ευρείες επικοινωνιακές συσκέψεις κατόπιν καταστροφής. Ευχόμαστε ο σχεδιασμός (!!!) της αντιπυρικής περιόδου της κυβέρνησης Μητσοτάκη να μην ολοκληρωθεί το φθινόπωρο …».

«Οι δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη επιβεβαίωσαν μία τραγική, επαναλαμβανόμενη πραγματικότητα: Αρχικά, οι κυβερνήσεις εξαγγέλλουν ότι όλα είναι έτοιμα για την αντιπυρική περίοδο, ύστερα καίγονται χιλιάδες στρέμματα και περιουσίες, όπως στην πρόσφατη πυρκαγιά στην Κορινθία και τη Δυτική Αττική και μετά την καταστροφή καταστρώνουν νέα, ειδικά επιχειρησιακά σχέδια, σε επικοινωνιακού χαρακτήρα συσκέψεις . Ο πρωθυπουργός, μάλιστα, έσπευσε να ενημερώσει χωρίς ντροπή ότι τρεις μήνες μετά την κακοκαιρία “Μήδεια” δεν έχουν απομακρυνθεί ακόμη κομμένα δέντρα και εύφλεκτα υλικά σε δασικές εκτάσεις στο λεκανοπέδιο της Αττικής! Δεν δεσμεύτηκε καν ότι θα καθαριστούν όλες οι δασικές εκτάσεις, παρά μόνο “στο μέτρο του εφικτού”! Οι τραγικές ελλείψεις σε μέσα, υποδομές και προσωπικό, στους τομείς της πυρόσβεσης και της δασοπροστασίας, η διαχρονική πολιτική εμπορευματοποίηση της γης και των δασικών εκτάσεων, η ανυπαρξία πρόληψης, αποτελούν τα βασικά συστατικά της εμπρηστικής πολιτικής των κυβερνήσεων. Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη να πάρει τώρα όλα τα αναγκαία μέτρα που απαιτούνται για την προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού, αλλά και για την αποκατάσταση των καταστροφών από τις πρόσφατες πυρκαγιές», αναφέρει το ΚΚΕ σε ανακοίνωση του.









