Μελάνωμα: Τα υπεράνω υποψίας σημάδια που πρέπει να προσέξεις

Οι πολλές διαφορετικές μορφές του που μπορεί να σε μπερδέψουν.

Το μελάνωμα είναι ο πιο επιθετικός καρκίνος του δέρματος.

Εμφανίζεται σαν μια ελιά σε χρώμα σκούρο καφέ ή μαύρο, ή στο χρώμα του δέρματος, ή σαν «αλλαγή» σε έναν προϋπάρχοντα σπίλο. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οποιαδήποτε αλλαγή εμφανίζεται σε έναν προϋπάρχοντα σπίλο ή η εμφάνιση ενός καινούριου σπίλου μετά την ηλικία των 35 ετών, είναι ύποπτη.

Είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζουμε ότι το μελάνωμα μπορεί να εμφανιστεί με πολλές διαφορετικές μορφές, όπως να μοιάζει με:

σπίλο (ελιά) που έχει ακανόνιστο σχήμα

μια σκληρή διόγκωση στο δέρμα

μια πανάδα

μια μελανιά

μια κύστη

μια σκούρα γραμμή σε ένα νύχι

μια πληγή που δεν επουλώνεται

