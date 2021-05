Κόσμος

Λευκορωσία: πώς έζησαν την πτήση τρόμου οι Έλληνες επιβάτες (βίντεο)

Τις στιγμές ομηρίας που έζησαν στην πτήση-θρίλερ, η οποία προσγειώθηκε τελικά στην Λευκορωσία, περιγράφουν μιλώντας στον ΑΝΤ1 Έλληνες επιβάτες.

Οι επιβάτες είναι ανήσυχοι καθώς μόλις έχουν ενημερωθεί ότι δεν θα προσγειωθούν στη Λιθουανία αλλά στη Λευκορωσία. Οι περισσότεροι κάθονται στις θέσεις τους ενώ κάποιοι άλλοι έχουν σηκωθεί και ρωτούν το πλήρωμα τι ακριβώς έχει συμβεί. Αναμεσά στους επιβάτες και 11 Έλληνες, μόνο ένας από αυτούς μόνιμος κάτοικος, ενώ οι υπόλοιποι είναι τουρίστες.

"10 λεπτά προτού προσγειωθούμε μας κάνει την ανακοίνωση ο πιλότος ότι υπάρχει αναγκαστική προσγείωση στο Μινσκ", λέει ο Νικόλαος Πετάλης, επιβάτης της πτήσης.

Οι επιβάτες παρακολουθούν από τα παράθυρα του αεροπλάνου τα μαχητικά που πετάνε ακριβώς δίπλα τους χωρίς να γνωρίζουν τι συμβαίνει..

Στη πτήση ήταν και ο Εντβιν με τη σύντροφό του,που επέστρεφαν από τις διακοπές τους στη Νάξο. Το ζευγάρι στην αρχή όπως λέει δεν κατάλαβε τίποτα μετά όμως τρόμαξαν..

Σύμφωνα πάντως και με τους Έλληνες πιλότους πρόκειται για εάν πρωτοφανές επεισόδιο..

Οι επιπτώσεις στις αερομεταφορές μετά από το πρωτάκουστο περιστατικό κρατικής αεροπειρατείας κατά αεροσκάφους που ταξίδευε ανάμεσα σε δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να είναι σημαντικές.

