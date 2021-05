Life

Νίκος Οικονομόπουλος: Η αλλαγή που έκανε στην εξωτερική του εμφάνιση

Δείτε την ανάρτησή του δημοφιλούς τραγουδιστή στο Instagram.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος μπορεί να είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές της γενιάς του, κρατάει όμως την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Μπορεί ο τραγουδιστής να έχει λογαριασμούς στα social media, όμως κοινοποιεί μόνο πράγματα που έχουν σχέση με τη δουλειά του. Πρόσφατα, ο Νίκος Οικονομόπουλος ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία από τη φωτογράφιση για το νέο του Single που κυκλοφορεί σύντομα και εκεί παρατηρήσαμε την αλλαγή που έκανε στην εξωτερική του εμφάνιση.

