Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 17χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στον “Ερυθρό Σταυρό”

Ποια η κατάσταση του παιδιού. Πώς έγινε γνωστή η υπόθεση.

Αγωνία για ένα 17χρονο αγόρι, το οποίο νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ερυθρός Σταυρός».

Το παιδί διαγνώστηκε θετικό στον κορονοϊό και λίγες ημέρες αργότερα χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και στη συνέχεια να διασωληνωθεί.

Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό εάν το παιδί αντιμετωπίζει άλλα προβλήματα υγείας και εάν είχε νοσήσει κάποιο άτομο από το οικογενειακό του περιβάλλον.

Η περίπτωση του παιδιού έγινε γνωστή μετά τη δημοσίευση της σημερινής επιδημιολογικής έκθεσης του ΕΟΔΥ, στην οποία αναφέρεται ότι ένα άτομα 0-17 ετών βρίσκεται διασωληνωμένο στο νοσοκομείο: