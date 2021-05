Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μόσιαλος: Η παραπληροφόρηση για τα εμβόλια σκοτώνει

«Οι ΜΕΘ είναι γεμάτες με ανεμβολίαστους συμπατριώτες μας», υπογραμμίζει, παραθέτοντας στοιχεία για τη θνητότητα από τον κορονοϊό ανά ηλικιακή ομάδα.

«Είναι άδικο να χάνονται τόσες ζωές καθημερινά γιατί υπάρχει παραπληροφόρηση. Η παραπληροφόρηση σκοτώνει και το βλέπουμε. Οι ΜΕΘ είναι γεμάτες με ανεμβολίαστους συμπατριώτες μας», επισημαίνει, σε ανάρτησή του στο Facebook, ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας, Ηλίας Μόσιαλος, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου (LSE).

Όπως αναφέρει, η θνητότητα από τον κορονοϊό ανά ηλικιακή ομάδα διαφέρει σημαντικά και είναι πολλαπλάσια στους άνω των 50 ετών σε σύγκριση με τους νεότερους. Για παράδειγμα, είναι υψηλή στους 70 ετών και είναι σημαντική και στους άνω των 60.

Ο κ. Μόσιαλος τονίζει ότι «στους 60άρηδες, εάν κολλήσουν 250.000 άτομα, τότε θα πεθάνουν μεταξύ 4.500 και 9.000 από αυτούς, ενώ μόνο ένας είναι πιθανό να αναπτύξει ιδιάζουσα θρόμβωση με το εμβόλιο της AstraZeneca (ΑΖ) ή της Johnson & Johnson (JJ) σε αυτήν την ηλιακή κατηγορία, και το 80% όσων αναπτύξουν ιδιάζουσα θρόμβωση θα επιβιώσουν μετά από θεραπευτική αγωγή.

Άρα, σε 1.250.000 άτομα που θα εμβολιαστούν με εμβόλια των ΑΖ ή J&J και είναι 60άρηδες (60-69), πέντε ίσως πάθουν ιδιάζουσα θρόμβωση και ένας ίσως αποβιώσει. Εάν κάνουν εμβόλια των Pfizer και Moderna δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος εμφάνισης ιδιάζουσας θρόμβωσης.

Αλλά εάν 1.250.000 άτομα σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα (60-69) δεν κάνουν εμβόλιο και κολλήσουν, τότε θα πεθάνουν μεταξύ 22.500 και 45.000 άτομα. Και όχι μόνο αυτό. Ένα σημαντικό ποσοστό από αυτούς που θα κολλήσουν και θα επιβιώσουν θα πάσχει μετά από μακροχρόνια νόσο COVID. Περίπου 250.000 άτομα θα ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία».

«Το ευχάριστο, βέβαια, στην Ελλάδα είναι ότι οι νεότεροι συμμετέχουν μαζικά στους εμβολιασμούς. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουν και οι μεγαλύτερης ηλικίας συμπατριώτες μας», υπογραμμίζει ο καθηγητής.

