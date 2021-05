Κοινωνία

Καισαριανή: Ανήλικοι δέχθηκαν άγρια επίθεση από συμμορία - 15χρονος στο Παίδων

Σοκ και ερωτηματικά προκαλεί η επίθεση 15 ατόμων με κουκούλες και ρόπαλα σε τρεις ανήλικους.

Ανήλικοι δέχθηκαν άγρια επίθεση από συμορία το βράδυ του Σαββάτου στην Καισαριανή.

Συγκεκριμένα περίπου στις 22:00 το βράδυ ομάδα 15 ατόμων, πιθανότατα ανήλικοι, με κουκούλες και ρόπαλα, πλησίασαν τρεις ανήλικους που καθόταν σε περιοχή κοντά στα γήπεδα μπάσκετ της Καισαριανής και τους "έσπασαν" στο ξύλο.

Ένας 15χρονος μάλιστα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αγία Σοφία» προκείμενου να του δοθούν οι πρώτες βοήθειες.

Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση εκτιμούν ότι το συμβάν έχει να κάνει με διαφορές μεταξύ ανηλίκων από διάφορες περιοχές της Αττικής.

