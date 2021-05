Life

Billboard Music Awards 2021: Εντυπωσιακές παρουσίες στο κόκκινο χαλί (εικόνες)

O Drake ανακηρύχθηκε Καλλιτέχνης της δεκαετίας.

Η τελετή απονομής των Billboard Music Awards 2021 συγκέντρωσε διάσημους, όπως οι Jonas Brothers, Machine Gun Kelly, BTS, Μέγκαν Φοξ, Αλίσια Κις και άλλους σταρ που άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις με τις στιλιστικές τους επιλογές, δημιουργίες σχεδιαστών.

Ο Νικ Τζόνας, ο οποίος ήταν παρουσιαστής και τραγούδησε με τους αδελφούς του, άλλαξε πολλές φορές εμφανίσεις που επιμελήθηκε ο στυλίστας Avo Yermagyan.

Ο μουσικός περπάτησε στο κόκκινο χαλί με ένα σμαραγδί πράσινο κοστούμι τριών κομματιών Fendi από τη συλλογή του οίκου Φθινόπωρο 2021 και πόζαρε για φωτογραφίες μαζί με τη σύζυγο του, Πριάνκα Τσόπρα, η οποία φορούσε ένα φόρεμα Dolce & Gabbana και με τους αδελφούς του.

Στη συνέχεια εμφανίστηκε με ένα κόκκινο – μπλε ombre Berluti κοστούμι από τη φθινοπωρινή κολεξιόν του οίκου και αργότερα με ένα τζάκετ με σχέδια και μαύρο παντελόνι του οίκου Dior από την pre-fall 2021 συλλογή.

Οι πρέσβεις του Louis Vuitton, BTS ερμήνευσαν το καινούριο τραγούδι τους με στίχους στα αγγλικά, «Butter» με κοστούμια του οίκου.

To ροζ και το κόκκινο ήταν τα χρώματα της βραδιάς. Η Pink επέλεξε ένα ροζ φόρεμα Alexander McQueen, η Αλίσια Κις ένα εντυπωσιακό ροζ σύνολο Valentino, η Kehlani κόκκινο φόρεμα από ταφτά και διαφάνεια Tony Ward Couture από τη συλλογή Άνοιξη 2021. H Saweetie φόρεσε πορτοκαλί στράπλες φόρεμα διακοσμημένο με λουλούδια Giambattista Valli.

Η ηθοποιός Γκαμπριέλ Γιούνιον εμφανίστηκε με λευκό Prada φόρεμα, ενώ την απόχρωση του χρυσού επέλεξαν η Γκάμπι Μπάρετ, η οποία φόρεσε δημιουργία του Λιβανέζου σχεδιαστή Nicolas Jebran και η Ρένι Ελίζ Γκόλντσμπερι με μεταλλικό φόρεμα με έναν ώμο του Dundas.

Το ζευγάρι Machine Gun Kelly και Μέγκαν Φοξ έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί των Billboard Music Awards 2021. Η ηθοποιός επέλεξε ένα μαύρο φόρεμα με ανοίγματα και διαφάνεια, από τη rtw συλλογή του Mugler Άνοιξη 2021 και ο τραγουδιστής φόρεσε ένα μαύρο κοστούμι και μακρύ λευκό πουκάμισο Balmain.

