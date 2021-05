Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο 17χρονος στον Ερυθρό Σταυρό αποσωληνώθηκε

Ελπίδα από τα αισιόδοξα νέα για την κατάσταση της υγείας του μαθητή που νοσηλεύεται με κορονοϊό.

Αποσωληνώθηκε ο 17χρονος που νοσηλεύεται με κορονοϊό στον «Ερυθρό Σταυρό».

Η διοικήτρια του νοσοκομείου – Covid, Ελπίδα Ταβιανάτου, δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ότι, το παιδί «είναι πολύ καλύτερα αποσωληνώθηκε και παίρνει την πορεία προς το θάλαμο, σήμερα ή αύριο».

Το παιδί διαγνώστηκε θετικό στον κορονοϊό και λίγες ημέρες αργότερα χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και στη συνέχεια να διασωληνωθεί.

Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό εάν το παιδί αντιμετωπίζει άλλα προβλήματα υγείας και εάν είχε νοσήσει κάποιο άτομο από το οικογενειακό του περιβάλλον.

