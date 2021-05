Life

Ο Πάνος Μεταξόπουλος στο “Πρωινό” για την κατάθλιψη και το πρόβλημα υγείας

Η εξομολόγηση στην Φαίη Σκορδά και στον Γιώργο Λιάγκα, η έκπληξη του πατέρα του στο “Πρωινό” και το τραγούδι σε στίχους του γιού του, που ετοιμάζεται να ερμηνεύσει.

Για την μεγάλη περιπέτεια με την υγεία του μίλησε στο «Πρωινό» ο Πάνος Μεταξόπουλος.

Όπως είπε ο χορογράφος «Οτιδήποτε ψυχικά κουβαλάμε, σκάνε στο σώμα μας. Κάπως έτσι μου έσκασε πριν 7-8 χρόνια. Δεν ήμουν καθόλου καλά ψυχολογικά, είχα περάσει κατάθλιψη και δυστυχώς με χτύπησε εκεί. Κινδύνευσε η ζωή μου. Δεν ήθελα να το μεταφέρω στους δικούς μου. Περίμενα να γίνει κάτι με τις μέρες. Είναι σαν ένα λάστιχο που μπλέχτηκε. Ο πατέρας μου το έμαθε τρεις μέρες αργότερα από μια νοσηλεύτρια όταν με βάζανε στο χειρουργείο. Όταν έμπαινα μέσα το είδα όλο το έργο. Πονούσα τόσο πολύ που δεν με ενδιέφερε τι θα συμβεί. Με είχαν βάλει σε ένα φορείο και χτυπιόμουν σαν το ψάρι. Επειδή δεν ήμουν καλά ψυχολογικά σκεφτόμουν ότι το σώμα μου αντιδρούσε στην πίεση και μου έλεγε “πάμε να την κάνουμε”. Ήμουν τρεις ώρες στο χειρουργείο. Όλα πήγαν καλά αλλά και μετά το χειρουργείο περιμέναμε να λειτουργήσει το έντερο. Μου έλεγαν να περπατάω συνέχεια αλλά πονούσα πάρα πολύ. Ευτυχώς μετά από 5 μέρες λειτούργησαν όλα. Ξεκίνησα να ξαναϋπάρχω»,

Συμπλήρωσε πως «Όταν έχεις κατάθλιψη γιγαντώνεις το πρόβλημα. Δε βλέπεις το φως, μόνο το σκοτάδι. Άνοιξα μια τρύπα στον ουρανό και είπα “πρέπει να προχωρήσεις”. Είχα και δυο γιους, δεν μπορούσα να την “κάνω” μόνος μου. Είχα και τη μάνα μου».

Μιλώντας για τον πατέρα του είπε ότι ήθελε να αποτινάξει από επάνω του το όνομα του πατέρα του και ευτυχώς βρήκε ανθρώπους να τον πιστέψουν.

Ο Πάνος Μεταξόπουλος βούρκωσε όταν παρενέβη τηλεφωνικά στην εκπομπή ο πατέρα του, Φώτης Μεταξόπουλος, με τον οποίο αντάλλαξαν πειράγματα, ενώ ο Φώτης Μεταξόπουλος αποκάλυψε ότι ο Πάνος θα ερμηνεύσει ένα τραγούδι, σε στίχους του γιού του, βασισμένους σε μια απορία που είχε όταν ήταν μικρός, οπότε είχε ρωτήσει τον Πάνο Μεταξόπουλου «σε ποιο σύννεφο κοιμάται το φεγγάρι».

Παρακολουθείστε την εξομολόγηση του Πάνου Μεταξόπουλου για το πρόβλημα υγείας και την κατάθλιψη, αλλά και την «ξεχωριστή» συνάντηση στον «αέρα» με τον Φώτη Μεταξόπουλο:





