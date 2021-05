Life

Ο αδελφός της Κέιτ Μίντλετον μιλάει για την μάχη που δίνει με την κατάθλιψη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποκαλύπτει πως αντιμετωπίζει την ασθένεια του με το περπάτημα, με ταξίδια και με την μελισσοκομία.

Ο αδελφός της δούκισσας του Κέιμπριτζ, Τζέιμς Μίντλετον μίλησε για τη διάγνωση της κλινικής κατάθλιψης στην εβδομάδα ευαισθητοποίησης για την ψυχική υγεία στην Μεγάλη Βρετανία.

Δημοσίευσε στην προσωπική του σελίδα στο Instagram, δύο φωτογραφίες με τα σκυλιά του, τραβηγμένες μόλις 10 μέρες μετά τη διάγνωσή του: «Έχουν περάσει ακριβώς 1.255 ημέρες από την ημέρα που διαγνώστηκα με κλινική κατάθλιψη. Εκείνη ήταν η πρώτη ημέρα που έμαθα για την ψυχική υγεία και πώς είναι αναπόσπαστο μέρος του τρόπου με τον οποίο ζούμε τη ζωή μας», έγραψε ο Μίντλετον και συνεχίζει, «Δέκα μέρες αργότερα εξαφανίστηκα, έβαλα τα σκυλιά μου στο αυτοκίνητο και χωρίς να πω σε κανέναν τίποτα, έφτασα σε ένα άγριο και απομακρυσμένο μέρος της λίμνης District στη βορειοδυτική Αγγλία. Έμεινα μόνος μου σε ένα απομακρυσμένο εξοχικό σπίτι, κολυμπούσα στην παγωμένη λίμνη, πήγαινα μοναχικές βόλτες στο χιόνι προσπαθώντας να ηρεμήσει το μυαλό μου. Γιατί το έκανα αυτό; Ήθελα να είμαι στη Φύση. Η Φύση είναι βασικός παράγοντας για την ψυχολογική και συναισθηματική μας υγεία».

Αποκαλύπτει πως αντιμετωπίζει την ασθένεια του με το περπάτημα, με ταξίδια μαζί με τα σκυλιά του και με την μελισσοκομία.

Αναφερόμενος στα συμπτώματα της κατάστασης που βίωνε είπε ότι δεν μπορούσε να νιώσει τη χαρά, τον ενθουσιασμό ή την προσδοκία. Ένιωθε άγχος σ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Και πρόσθεσε: «Φώναξα όσο περισσότερο μπορούσα (όπως κάνουν στις ταινίες) και ρούφηξα όλα όσα θα μπορούσε να μου δώσει η Φύση. Πήρα τη δύναμη να αντιμετωπίσω την επερχόμενη μάχη για να ξεπεράσω την κατάθλιψη μου. Τώρα όταν ανεβαίνω σε αυτό το βουνό, λέω πάντα ευχαριστώ. Έπαιξε ένα σημαντικό ρόλοι στην ανάκαμψη μου. Αυτή η εικόνα με τα σκυλιά στην κορυφή του βουνού δεν θα την ξεχάσω ποτέ!».

Η Πίπα Μίντλετον και ο αδερφός της Kέιτ έχουν μιλήσει αρκετές φορές για την κατάθλιψη στο παρελθόν. Το 2019, είχε αναφερθεί στο πόσο πολύ τον υποστήριξε η Κέιτ Μίτλεντον στην διάρκεια της ανάρρωσής του. Παράλληλα, μιλώντας στην «The Telegraph», είπε ότι όλα τα μέλη της οικογένειας του, συμπεριλαμβανομένης και της δούκισσας παρακολούθησαν συνεδρίες μαζί του.

Ειδήσεις σήμερα:

Καλογρίτσας: διεκόπη λόγω αδιαθεσίας η εξέτασή του

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: πολυεπίπεδη έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών

Σκυλακάκης: αναμενόμενη και περιορισμένη η μείωση των φορολογικών εσόδων τον Απρίλιο