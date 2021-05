Κόσμος

Γαλλία: νεκρός ο άντρας που επιτέθηκε σε αστυνομικό

Σε κρίσιμη κατάσταση η αστυνομικός που μαχαιρώθηκε. Κινηματογραφική καταδίωξη με ελικόπτερα και εκατοντάδες αστυνομικούς.

Ο άνδρας ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε σοβαρά μία αστυνομικό στη Σαπέλ-σιρ-Ερντρ, κοντά στη Νάντη (δυτική Γαλλία) είναι νεκρός έπειτα από ανταλλαγή πυροβολισμών με τους αστυνομικούς, ανακοίνωσε η γαλλική χωροφυλακή.

Ο επιτιθέμενος περικυκλώθηκε έπειτα από ανθρωποκυνηγητό στο οποίο συμμετείχαν δύο ελικόπτερα της αστυνομίας και περισσότεροι από 200 αστυνομικοί, ανέφερε.

Σημειώθηκε ανταλλαγή πυροβολισμών καθώς οι αστυνομικοί κινήθηκαν για να τον συλλάβουν, ανέφερε η αστυνομία. Πέθανε λίγο μετά και δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν, πρόσθεσε η αστυνομία. Η αστυνομικός είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστά τα κίνητρα του επιτιθέμενου. Το γραφείο της αντιτρομοκρατικής εισαγγελίας της Γαλλίας ανέφερε ότι παρακολουθεί την κατάσταση αλλά προς το παρόν δεν ηγείται των ερευνών.

Ο δράστης της επίθεσης έκλεψε το όπλο του θύματος και αρχικά διέφυγε με αυτοκίνητο προτού εμπλακεί σε σύγκρουση, η οποία τον ανάγκασε να συνεχίσει πεζή.

Εντοπίστηκε και περικυκλώθηκε σε ένα δάσος κοντά στη Σαπέλ-σιρ-Ερντρ, ανέφερε η περιφερειακή εφημερίδα Ouest France. Άνοιξε πυρ εναντίον των αστυνομικών, δήλωσε αστυνομική πηγή.

