EMA - Εμβόλιο Prizer: Ασφαλές για παιδιά 12 - 15 ετών

Ο EMA τονίζει ότι παρακολουθεί συνεχώς την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

O Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ενέκρινε το εμβόλιο της Prizer/Biontech κατά του COVID-19 σε παιδιά ηλικίας 12-15 ετών.

Ο ΕΜΑ συνιστά τη χρήση του εμβολίου Comirnaty των Prizer/Biontech σε παιδιά ηλικίας από 12 έως 15 ετών, όπως και σε άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω. Χορηγείται σε δύο ενέσεις στους μύες του βραχίονα, σε απόσταση τουλάχιστον 3 εβδομάδων.

Ο EMA τονίζει ότι παρακολουθεί συνεχώς την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου εμβολίου, τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες.

