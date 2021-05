Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλια CoronaVac - Pfizer: Νέα μελέτη για την αποτελεσματικότητα τους

Τι δείχνουν τα στοιχεία της έρευνας για τα ποσοστά της θνητότητας και την μείωση των κρουσμάτων.

Το κινεζικό εμβόλιο CoronaVac για την COVID-19 μειώνει τη θνητότητα της νόσου κατά 97%, ενώ αυτό της αμερικανογερμανικής κοινοπραξίας Pfizer/BioNTech κατά 80%, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα μελέτης που διενεργήθηκε στην Ουρουγουάη, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν χθες Πέμπτη.

«Η μείωση της θνητότητας της COVID-19, πάνω από 14 ημέρες μετά τη χορήγηση της δεύτερης δόσης του εμβολίου, είναι 97% για το CoronaVac και 80% για αυτό της Pfizer», σύμφωνα με τη μελέτη αυτή που διενεργήθηκε για λογαριασμό του υπουργείου Υγείας της Ουρουγουάης στον πληθυσμό της χώρας της Λατινικής Αμερικής νωρίτερα φέτος.

Κατά τα στοιχεία της έρευνας, από τον συνολικό αριθμό των ανθρώπων που ανοσοποιήθηκαν με το CoronaVac ως την 25η Μαΐου (712.716), οι 5.360 διαγνώστηκε πως μολύνθηκαν από τον νέο κορονοϊό. Από αυτούς, οι 19 χρειάστηκε να νοσηλευθούν σε μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) και οι 6 απεβίωσαν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, από το σύνολο των ανθρώπων που ανοσοποιήθηκαν με το προϊόν της Pfizer ως την ίδια ημερομηνία (149.329), οι 691 παρουσίασαν συμπτώματα της COVID-19, μόνο ένας χρειάστηκε να εισαχθεί σε ΜΕΘ, ωστόσο 8 απεβίωσαν.

Στη μελέτη διευκρινίζεται πως σε όλες τις περιπτώσεις, επρόκειτο για ανθρώπους άνω των 80 ετών.

Με βάση τα στοιχεία της μελέτης, η μείωση των κρουσμάτων του SARS-CoV-2 μεταξύ των ανθρώπων που ανοσοποιήθηκαν με το CoronaVac έφθασε το 57%, ενώ μεταξύ όσων έλαβαν το εμβόλιο της Pfizer έφθασε το 75%.

Για όσους εισήχθησαν σε ΜΕΘ, διαπιστώθηκε ότι το CoronaVac ήταν κατά 95% αποτελεσματικό στην αποτροπή του θανάτου και το εμβόλιο της Pfizer κατά 99% αποτελεσματικό.

Οι συντάκτες της μελέτης επισημαίνουν πως τα στοιχεία αυτά είναι προκαταρκτικά και «πρέπει να ερμηνευθούν με σύνεση, διότι δεν παίρνουν υπόψη την ηλικία, τα υποκείμενα νοσήματα και τις ομάδες με τη μεγαλύτερη έκθεση» στον ιό, πρωτίστως τα μέλη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Λεπτομερέστερα στατιστικά στοιχεία αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα αργότερα.

Στην Ουρουγουάη των 3,5 εκατομμυρίων κατοίκων ουδέποτε επιβλήθηκε lockdown από τις αρχές, με το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας να συνεχίζεται κανονικά. Η κυβέρνηση του συντηρητικού προέδρου Λουίς Λακάγιε Που αποφάσισε να βασιστεί στον εμβολιασμό, που προχωρά με σταθερό ρυθμό αφότου ξεκίνησε την 1η Μαρτίου. Μέχρι εδώ, το 47% του πληθυσμού έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου, το 28% και τη δεύτερη.

