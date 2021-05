Πολιτική

ΑΟΖ Ελλάδας – Ιταλίας: ολοκληρώθηκε η διαδικασία κύρωσης από την Ιταλία

Μετά την κύρωση της και από την ιταλική Γερουσία, αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στο άμεσο μέλλον.

Η Ελλάδα χαιρετίζει την υιοθέτηση χθες από την Ιταλική Γερουσία της συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για την οριοθέτηση των αντιστοίχων θαλασσίων ζωνών, η οποία είχε υπογραφεί στην Αθήνα τον Ιούνιο του 2020, με 223 ψήφους υπέρ και 2 μόνο αποχές, με την οποία ολοκληρώνεται η διαδικασία κύρωσης της εν λόγω συμφωνίας από τα ιταλικά νομοθετικά όργανα, τονίζει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών.

Επίσης, επισημαίνει πως η εν λόγω συμφωνία, η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στο σύντομο μέλλον, υποδηλώνει εκ νέου την προσήλωση τόσο της Ελλάδας όσο και του συνόλου σχεδόν των γειτονικών της χωρών, στο Διεθνές Δίκαιο και ιδιαίτερα στη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Διεθνές της Θάλασσας (UNCLOS), η οποία αντικατοπτρίζει εθιμικό δίκαιο, και την οποία έχουν υποχρέωση να σέβονται και να εφαρμόζουν όλες οι χώρες.