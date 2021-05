Αθλητικά

“Ο δρόμος προς το Euro 2020” - Βαρδαλή: Θέλω να κερδίσει η Ιταλία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα προγνωστικά της παίκτριας του ΠΑΟΚ και της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου για το Euro 2020 και για τον τελικό του Champions League.

Η παίκτρια της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου και του ΠΑΟΚ, Θωμαή Βαρδαλή, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Ο δρόμος προς το Euro 2020”.

Αναλυτικά είπε στους Αντώνη Καρπετόπουλο και Γιώργο Λιώρη:

Για τον τελικό του Champions League:

«Σίγουρα έχει ενδιαφέρον που είναι δύο ομάδες από την ίδια χώρα. Δεν έχω ιδιαίτερη προτίμηση. Θα γίνει ένα καλό παιχνίδι και πιστεύω πως θα κερδίσει η Σίτι.»

Για το Euro 2020:

«Η Ισπανία και η Πορτογαλία είναι από τα φαβορί, αν και εγώ θα ήθελα να κερδίσει η Ιταλία.»

Την Κυριακή στην εκπομπή καλεσμένος θα είναι ο Άκης Ζήκος.

Η εκπομπή “Ο δρόμος προς το Euro 2020” με τους Αντώνη Καρπετόπουλο και Γιώργο Λιώρη μεταδίδεται από τον ΑΝΤ1 κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 13:45.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Σαββάτου

“Poseidon’s Rage”: Επιχειρησιακή συνεκπαίδευση με την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ (εικόνες)

“Μπλόκο” σε εμπόρους ηρωίνης στον Έβρο