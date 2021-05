Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Μικραίνει η λίστα των υπόπτων (βίντεο)

Περίπου 10 είναι οι βασικοί ύποπτοι για τη δολοφονία της Καρολάιν. Όλοι τους είναι… παλιοί γνώριμοι των διωκτικών Αρχών.​

Του Γιάννη Αρβανίτη

Τρεις εβδομάδες έχουν περάσει από το φρικτό έγκλημα στα Γλυκά Νερά. Οι δολοφόνοι της 20χρονης Καρολάϊν δεν έχουν βρεθεί - ενώ και τα ευρήματα στο τόπο του εγκλήματος, στη μεζονέτα της οδού Παναγούλη είναι ελάχιστα... Οι δολοφόνοι φαίνεται να έδρασαν χωρίς να αφήσουν πίσω τους ίχνη!

Στηριζόμενοι στα όσα τους έχει πει έως τώρα ο σύζυγός του θύματος, οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, προσπαθούν να συνθέσουν ένα παζλ, από το οποίο φαίνεται ότι λείπουν ουσιώδη κομμάτια του. Το DNA που βρέθηκε στο τόπο του εγκλήματος, είναι “ορφανό”, καθώς δεν ταυτίζεται με κάποιο από αυτά που έχουν στα αρχεία τους, στα Εργαστήρια της Ασφάλειας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Real News, η λίστα των υπόπτων έχει περιοριστεί αισθητά. Γύρω στους 10 είναι οι “σκληροί” κακοποιοί που έχουν μπει στο “στόχαστρο” των αστυνομικών. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην ταυτοποίηση αυτού που σκότωσε την νεαρή γυναίκα - έναν βραχύσωμο γεροδεμένο άνδρα, που πιθανότατα ήταν και ο αρχηγός των κακοποιών.

Στη λίστα βρίσκονται τόσο Έλληνες όσο και αλλοδαποί, “σκληροί” κακοποιοί που έχουν εκτίσει ποινές, αλλά κανείς τους με εμπλοκή σε ανθρωποκτονία.

Κάποιοι από αυτούς είχαν αρνηθεί να δώσουν DNA στους αστυνομικούς - κάτι που τους το επέτρεπε παλαιότερα η νομοθεσία, αλλά σήμερα δεν ισχύει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου δεν προκύπτουν στοιχεία που να βοηθούν τις έρευνες των Αρχών.

