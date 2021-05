Αθλητικά

Ο Ντιπασκιέ υπέκυψε στα τραύματα του

Έχασε τη μάχη που έδινε για να κρατηθεί στη ζωή, μετά το δυστύχημα που είχε κατά την διάρκεια των δοκιμαστικών για το ιταλικό Gran Prix του Moto 3.

Απέραντη θλίψη σκόρπισε στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού -και όχι μόνο- η είδηση για τον θάνατο του Τζέϊσον Ντιπασκιέ. Ο Ελβετός αναβάτης, απεβίωσε σήμερα (30/5) στο νοσοκομείο «Carregi» της Φλωρεντίας, όπου διεκομίσθη εχθές (29/5) μετά από το τραγικό -όπως απεδείχθη- δυστύχημα, που είχε κατά την διάρκεια των δοκιμαστικών για το ιταλικό Gran Prix του Moto 3.

«Παρά τις προσπάθειες της ιατρικής ομάδας και όλων εκείνων, οι οποίοι συνέχεια φρόντιζαν τον Ελβετό οδηγό, το νοσοκομείο ανακοίνωσε ότι ο Ντιπασκιέ υπέκυψε, δυστυχώς, στα τραύματα του», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.

Ο εκλιπών, ο οποίος έφυγε από την ζωή σε ηλικία μόλις 19 ετών, υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση στον θώρακα για αγγειακό πρόβλημα. Παρέμεινε στην Μονάδα Εντατικής Θεραπεία σε πολύ σοβαρή κατάσταση, αλλά η σοβαρή εγκεφαλική βλάβη, αποδείχθηκε μοιραία, καθώς τελικά, ο Ντιπασκιέ υπέκυψε στα τραύματα του, αφήνοντας φτωχότερη την οικογένεια του αθλητισμού.

Σύμφωνα με τηλεοπτικό υλικό, που δείχνει μόνο το τέλος της πτώσης του και δηλώσεις από άλλους εμπλεκόμενους αναβάτες, ο νεαρός Ελβετός συγκρούσθηκε με τουλάχιστον μια μοτοσικλέτα, πριν πέσει στην πίστα.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το πρωί της Κυριακής (30/5) και κατά την διάρκεια της «προθέρμανσης» της κατηγορίας Moto 3, οι αναβάτες φορούσαν αυτοκόλλητα υπέρ του Ελβετού, στον οποίο ο Γάλλος, Φαμπιό Κουαρταράρο, αφιέρωσε την pole position που εξασφάλισε στο MotoGP.

