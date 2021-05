Κοινωνία

Προσπάθησε να πουλήσει άγαλμα της θεάς Υγείας

Ακέφαλο μαρμάρινο άγαλμα σημαντικής ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας.

Συνελήφθη 46χρονος αλλοδαπός, σε περιοχή της Κορινθίας, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για παράβαση του Νόμου περί προστασίας των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και περί όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο πολυήμερης διερεύνησης πληροφοριών, αναφορικά με παράνομη κατοχή αρχαίων κινητών μνημείων, οι κάτοχοι των οποίων αναζητούν αγοραστές προκειμένου να τα πουλήσουν έναντι του χρηματικού ποσού των 80.000 ευρώ, κλιμάκιο αστυνομικών της ανωτέρω Υπηρεσίας μετέβη στην περιοχή της Κορινθίας και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, εντόπισε τον 46χρονο, σε σημείο κοντά στον παράδρομο της Ολυμπίας οδού και τον ακινητοποίησε.

Μετά από έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο 46χρονος είχε κρύψει σε πρανές του παράδρομου, μέσα σε υφασμάτινη μπλούζα, αρχαίο αγαλμάτιο και μέσα σε διάφανη νάιλον σακούλα νομίσματα και δαχτυλίδια, με συνέπεια να συλληφθεί.

Κατά την διάρκεια της προανακριτικής διερεύνησης της υπόθεσης προέκυψε η εμπλοκή και άλλου αγνώστου Έλλην δράστη.

Η αρχαιολογική αξία των κινητών μνημείων τεκμηριώθηκε από την Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο πλαίσιο της διαχρονικής και ουσιώδους συνεργασίας με το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Ειδικότερα οι κατασχεθείσες αρχαιότητες, επιδείχθηκαν στην Προϊσταμένη του Τμήματος Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών της ανωτέρω Διεύθυνσης, η οποία γνωμάτευσε ότι εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Νόμου περί Προστασίας Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και συγκεκριμένα πρόκειται για:

Μαρμάρινο, ακέφαλο αγαλμάτιο της Θεάς Υγείας, καλής τέχνης, ιστάμενης επί συμφυούς πλίνθου, Ρωμαϊκής εποχής, συνολικού σωζόμενου ύψους 35 εκατοστών και το υλικό του μαρμάρου φέρει μεγάλους κρυστάλλους. Η Θεά στηρίζεται στο δεξιό σκέλος και λυγίζει στο γόνατο το αριστερό. Φοράει μακρύ χιτώνα που ζώνεται κάτω από το στήθος και ιμάτιο που φέρεται από το δεξιό ώμο λοξά στο κορμό και περνά πάνω από το αριστερό χέρι που είναι σπασμένο. Στο δεξιό χέρι κρατά φίδι ενώ η πίσω πλευρά είναι επίπεδη και αποδοσμένη περιληπτικά. Φέρει μεταλλικό σύνδεσμο στη βάση του λαιμού, από αρχαία επισκευή.

Τρία χάλκινα νομίσματα, εκ των οποίων, ένα Βυζαντινής και δύο Ρωμαϊκής εποχής.

Το άγαλμα της Θεάς Υγείας, σύμφωνα με την αρμόδια αρχαιολόγο, είναι σημαντικής ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας.

Επίσης, κατασχέθηκαν, χάλκινο προσάρτημα, το οποίο πρόκειται να εξεταστεί περαιτέρω για την αρχαιολογική του τεκμηρίωση, 12 νομίσματα και 2 δαχτυλίδια, τα οποία δεν εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Νόμου περί Προστασίας Αρχαιοτήτων.

Επιπρόσθετα, σε διενεργηθείσα έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του συλληφθέντα, από αστυνομικούς του Τ.Α. Κορίνθου, βρέθηκε και κατασχέθηκε κυνηγετική καραμπίνα, για την οποία δεν κατείχε Άδεια Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου.

Οι αρχαιότητες, θα παραδοθούν για φύλαξη και τελική εκτίμηση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το Νομισματικό Μουσείο, αντίστοιχα.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου, ενώ η διερεύνηση της υπόθεσης αναφορικά με τη διακίνηση και τους τελικούς αποδέκτες των αρχαίων αντικειμένων, συνεχίζεται.

