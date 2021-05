Κοινωνία

Φωτιά στη Νεάπολη: σύλληψη νεαρού για εμπρησμό

Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε δασική έκταση στην Άνω Νεάπολη, στη Νίκαια Αττικής, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία για την υπόθεση προχώρησε στη σύλληψη ενός 26χρονου για εμπρησμό από αμέλεια.

Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις για τυχόν αναζωπυρώσεις, ενώ αποκαταστάθηκε και η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το όρος Αιγάλεω που παρέμεινε για λίγες ώρες κλειστή λόγω της φωτιάς.

Στην κατάσβεση της φωτιάς συμμετείχαν 32 πυροσβέστες με 8 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.