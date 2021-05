Πολιτική

Τσαβούσογλου: κρίσιμες συναντήσεις με Μητσοτάκη και Δένδια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με το βλέμμα στην επερχόμενη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ τα σημερινά ραντεβού, στον απόηχο των προκλήσεων Τσαβούσογλου στη Θράκη που δεν έμειναν αναπάντητες από το ΥΠΕΞ.

Ενόψει της επερχόμενης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ του Ιουνίου, κατά την οποία θα επανεξεταστεί ενδελεχώς η συμπεριφορά της Τουρκίας με βάση τη διττή προσέγγιση όσον αφορά τις ευρω-τουρκικές σχέσεις και μετά την επίσημη πρόσκληση που του απηύθυνε σε ανταπόδοση της πρόσφατης επίσκεψής του στην Άγκυρα, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας θα συναντηθεί στις 11:00 το πρωί στην Αθήνα με τον επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Νωρίτερα, στις 10:15, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα δεχθεί τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η Αθήνα προσέρχεται στις συναντήσεις με την ελπίδα βελτίωσης των ελληνοτουρικών σχέσεων, με απαραίτητη προϋπόθεση τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας, καθώς και τον τερματισμό των τουρκικών προκλήσεων. «Ο μόνος τρόπος για να υπάρξει ουσιαστική προσέγγιση με την Άγκυρα, την οποία επιζητούμε και επιθυμούμε, είναι να τερματιστούν οι προκλήσεις, οι παράνομες κινήσεις και η επιθετική ρητορική. Για να το πω διαφορετικά, μόνο τα δικά της συνετά βήματα είναι εκείνα που θα επιταχύνουν και τα ευρωπαϊκά βήματα. Αυτό είναι και το κλίμα που θα οδηγήσει σε ένα διάλογο για το ζήτημα των θαλάσσιων ζωνών, πάντα με οδηγό το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας» διαμήνυσε την Παρασκευή ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε κοινές δηλώσεις με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Επιπροσθέτως, υπογράμμισε πως «αυτή είναι και η λογική της διττής προσέγγισης, το dual track approach, το οποίο συναποφασίσαμε στα πρόσφατα Ευρωπαϊκά Συμβούλια και ειδικά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου». Σημειώνεται πως η διττή προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τις ευρωτουρκικές σχέσεις, που υιοθετήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 25-26ης Μαρτίου, αναφέρεται σε αφενός θετική ατζέντα και αφετέρου στην προοπτική λήψης μέτρων, εφόσον η Άγκυρα επαναλάβει την παραβατική συμπεριφορά.

Δίνοντας το στίγμα της ευρωπαϊκής στάσης έναντι της Άγκυρας στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής του Ιουνίου, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε συνέντευξή του στο «Βήμα της Κυριακής» έστειλε το μήνυμα πως όλα εξαρτώνται από την Τουρκία και προσέθεσε ότι η ατζέντα θα είναι αναλογική, αναστρέψιμη και υπό όρους. Εξήγησε ότι υπάρχουν τρία πολύ σημαντικά στοιχεία: πρώτον, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και η πιθανότητα βελτίωσής τους. Δεύτερον, η διευθέτηση του Κυπριακού και τρίτον, η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία.

Επίσης, αναμένεται κατά τις σημερινές συναντήσεις να ιχνηλατηθεί το έδαφος μιας ενδεχόμενης συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, στις 14 Ιουνίου, στις Βρυξέλλες. «Οι συναντήσεις μου θα συμβάλουν στην προετοιμασία του εδάφους για μια συνάντηση μεταξύ των ηγετών μας στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ» δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στο «Βήμα της Κυριακής» ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται στον απόηχο των καταγγελιών του Τούρκου μαφιόζου Σεντάτ Πεκέρ κατά της τουρκικής κυβέρνησης για ανοιχτές διασυνδέσεις με τρομοκρατικές οργανώσεις και παρεμπόριο και τις προειδοποιήσεις του εναντίον του Ερντογάν ότι θα προχωρήσει σε νέες αποκαλύψεις, αλλά και των διεθνών επικρίσεων κατά της Τουρκίας για μη τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είπε πολύ ξεκάθαρα ότι δεν βλέπουμε καμία προσπάθεια υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στην Τουρκία», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. «Ζητούμε από την Τουρκία να αλλάξει την πολιτική της και να σεβαστεί τα θεμελιώδη δικαιώματα. Εάν αυτή η προϋπόθεση δεν υπάρχει, η ύπαρξη διαλόγου είναι πολύ δύσκολη» επισήμανε περαιτέρω.

Αναλυτικότερα, στις 11:00, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας θα συναντηθεί στο υπουργείο Εξωτερικών με τον Τούρκο ομόλογό του σε σχήμα περιορισμένης σύνθεσης. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες. Οι συνομιλίες θα εστιαστούν στις διμερείς σχέσεις, καθώς και στις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις. Οι δηλώσεις στον Τύπο αναμένεται να λάβουν χώρα γύρω στις 13:15.

Χθες το βράδυ ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών παρέθεσε στον Τούρκο ομόλογό του ανεπίσημο δείπνο σε εστιατόριο της Αθήνας με θέα την Ακρόπολη, στο οποίο παρακάθισαν, επίσης, οι υφυπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών Κώστας Φραγκογιάννης και Σεντάτ Ονάλ, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εξωτερικών Θεμιστοκλής Δεμίρης και ο πρεσβευτής της Τουρκίας στην Ελλάδα Μπουράκ Οζουγκέργκιν.

Νωρίτερα την Κυριακή, ο Μ. Τσαβούσογλου πραγματοποίησε ιδιωτική επίσκεψη στη Θράκη. Απαντώντας άμεσα και έντονα στις προκλητικές δηλώσεις του Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Αλέξανδρος Παπαϊωάννου κατέστησε σαφές πως «η Ελλάδα εφαρμόζει πλήρως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη της Λωζάννης, η οποία αναφέρεται ρητά και ξεκάθαρα σε μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη». Διαμήνυσε πως οι συνεχείς προσπάθειες διαστρέβλωσης της πραγματικότητας αυτής από την Τουρκία, καθώς και οι αιτιάσεις περί δήθεν μη προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών αυτών ή περί δήθεν διακριτικής μεταχείρισης είναι αβάσιμες και απορρίπτονται στο σύνολό τους. Κάλεσε μάλιστα την Τουρκία να σεβαστεί το Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Συνθήκης της Λωζάννης, την οποία επίσης υπέγραψε και έχει την υποχρέωση να εφαρμόζει.

Ειδήσεις σήμερα:

“Your Face Sounds Familiar”: η Τάνια Μπρεάζου νικήτρια στον All Star τελικό (βίντεο)

Roland Garros – Τσιτσιπάς: πρεμιέρα με το… δεξί

Καιρός: βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας τη Δευτέρα