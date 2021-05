Κοινωνία

Βάρη: εκτέλεσαν πυγμάχο στη μέση του δρόμου

Πυροβολισμοί το πρωί με ένα νεκρό σε κεντρικό σημείο της Βάρης.

Νέο αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το πρωί, αυτή τη φορά στην περιοχή της Βάρης και συγκεκριμένα στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου 22.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, νεκρός έπεσε ένας γνωστός πυγμάχος, γνωστός στο χώρο της νύχτας, αφού δέχθηκε "βροχή" από πυροβολισμούς στη μέση του δρόμου.

Αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για ένα πολυτελές μαύρο τζιπ, το οποίο πλησίασε το θύμα πριν ένας εκ των επιβατών να αρχίσει να τον πυροβόλησαν στο κεφάλι.

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, ενώ ο πρόεδρος Αστυνομικών Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, μιλώντας στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" τόνισε ότι τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το θύμα είχε ποινικό παρελθόν.

Το νέο αυτό περιστατικό αναστατώνει τη χώρα μας λίγες μόνο ώρες μετά τη μαφιόζικη εκτέλεση 40χρονου στα Σεπόλια.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.

