Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η ευνοϊκή όψη και ο ανάδρομος Ερμής (βίντεο)

Πώς ξεκινά η νέα εβδομάδα και πώς θα επηρεάσει τα ζώδια η θέση του Άρη στον Καρκίνο.

Τις προβλέψεις της για την εβδομάδα που ξεκίνησε και για το τι αναμένεται για όλα τα ζώδια έκανε το πρωί της Δευτέρα η Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως είπε, ο Άρης, που συμβολίζει τη δράση, βρίσκεται σήμερα στο Καρκίνο και κάνει μια ωραία όψη με τον Ποσειδώνα. “Έτσι μέσα σε αυτή την περίοδο, με τον Ερμή ανάδρομο, είναι μια ημέρα που μπορείτε να την αξιοποιήσετε” είπε χαρακτηριστικά.

Σημείωσε πάντως ότι από το επόμενο διάστημα, γύρω στις 5 Ιουνίου, θα υπάρχει μια ένταση, η οποία προς τις αρχές Ιουλίου θα είναι ακόμα μεγαλύτερη.

Ο Λίτσα Πατέρα τόνισε ότι αυτήν την περίοδο προωθούνται σχέδια και συμβούλεψε να μην φοβόμαστε τον ανάδρομο, καθώς θα μας βοηθήσει να ολοκληρώσουμε όλα όσα έχουμε αφήσει στη μέση.

