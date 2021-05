Κοινωνία

Τάσος Μπερδέσης: Ο πυγμάχος που δολοφονήθηκε στη Βάρη

Η ταυτότητα του θύματος πυροβολισμών το πρωί στη Βάρη και τα πρώτα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές.

Σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών αποδίδει η ΕΛΑΣ τη δολοφονία γνωστού 39χρονου πυγμάχου, Τάσου Μπερδέση, από άγνωστους εκτελεστές, το πρωί, στην περιοχή της Βάρης και ειδικότερα την ώρα που βρισκόταν στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων από αστυνομικές πηγές, το θύμα -που είχε απασχολήσει την ΕΛΑΣ για υποθέσεις της νύχτας- δέχθηκε πυροβολισμούς που προκάλεσαν τον θάνατό του από δράστες που επέβαιναν σε αυτοκίνητο. Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των εκτελεστών του πυγμάχου.

Σημειώνεται ότι ο 39χρονος είχε λάβει μέρος -και αναδείχθηκε νικητής- πριν από λίγα χρόνια σε γνωστό ριάλιτι επιβίωσης.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.

