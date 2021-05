Life

Φένια Τσικιτίκου: η αποχώρηση από τη “Φάρμα” και η σχέση της με τον Μπίλι (βίντεο)

Η ίδια μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" για την εμπειρία της στο παιχνίδι και εξήγησε ότι οι σχέσεις της με την δίδυμη αδελφή της κάθε άλλο παρά επηρεάστηκαν.

Η Φένια Τσικιτίκου αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες της και εγκατέλειψε οριστικά την "Φάρμα" μετά τη μονομαχία της με τη Μαρία Μιχαλοπούλου.

Η ίδια μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" για την εμπειρία της στο παιχνίδι και εξήγησε ότι οι σχέσεις της με την δίδυμη αδελφή της κάθε άλλο παρά επηρεάστηκαν από την παραμονή της μίας στη "Φάρμα".

Παράλληλα, η Φένια Τσικιτίκου αποκάλυψε ότι βρίσκεται μαζί με την αδελφή της στη Μπρατισλάβα για κάποιες επαγγελματικές συναντήσεις, σχετικά με τα βίντεο κλιπς γνωστών καλλιτεχνών.

Η Φένια μίλησε στο "Πρωινό" και για τον Μπίλι, με τον οποίο, όπως είπε, παραμένουν δύο πολύ καλά φιλαράκια, μιας και είναι ένα πολύ καλό παιδί.

