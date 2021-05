Life

Ο Γιώργος Τσαλίκης κυκλοφόρησε το νέο του τραγούδι “Εσύ τι να μου πεις”

Το «Εσύ τι να μου πεις» κυκλοφορεί στο YouTube με μια μοναδική εικόνα όπως μας έχει συνηθίσει ο Γιώργος Τσαλίκης.

Ο Γιώργος Τσαλίκης μετά το «Φταις» που αγαπήσαμε, και τραγουδήσαμε δυνατά, μας παρουσιάζει το νέο του τραγούδι με τον τίτλο «Εσύ τι να μου πεις» που σίγουρα δεν θα αργήσουμε να ταυτιστούμε μαζί του.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης επιλέγει για το νέο του τραγούδι τον ρυθμό του ζεϊμπέκικου , έναν μουσικό δρόμο που υπάρχει στο DNA μας και έναν στίχο που θα τον αφιερώσουμε αμέσως!

Ο Γιώργος Τσαλίκης συνεχίζει την επιτυχημένη συνεργασία του με τους Χρήστο Σαντικάι και Γρηγόρη Βαξαβανέλη και μοιράζεται μαζί μας το καινούργιο του τραγούδι που θα βρει και αυτό τη θέση του στην καρδιά μας.

Ακούστε το νέο τραγούδι του Γιώργου Τσαλίκη:

HEAVEN MUSIC 2021

