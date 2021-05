Πολιτική

Γιάννος Παπαντωνίου: Ελεύθερος για την υπόθεση του ακινήτου στη Σύρο

Ο πρώην υπουργός αρνείται την κατηγορία και την χαρακτηρίζει "νομικά ανυπόστατη".

Τη δική του εκδοχή για την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητας που του αποδίδουν οι δικαστικές αρχές σχετικά με την αγοραπωλησία ακινήτου στην Σύρο το 2016, έδωσε σήμερα ο πρώην υπουργός Γιάννος Παπαντωνίου στην ανακρίτρια Μαρία Τόλια.

Ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας που απολογήθηκε για τη νέα κατηγορία που του αποδίδεται αφέθηκε ελεύθερος με την σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα μετά το πέρας της διαδικασίας χωρίς την επιβολή περιοριστικών όρων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η κατηγορία σε βάρος του πρώην υπουργού αφορά την αγοραπωλησία σπιτιού, περίπου 230 τετραγωνικών, το οποίο έχτισε το ζεύγος Παπαντωνίου το 2006 εντός έκτασης 5 στρεμμάτων που είχε αγοράσει το 2002, στη Σύρο. Η αγοραπωλησία που εξετάζεται από τη Δικαιοσύνη έγινε το 2016 και, κατά τη δικογραφία, η πώληση, εμφανίζεται προβληματική και θεωρείται εικονική. Το κατηγορητήριο δέχεται πως η όλη αγοραπωλησία έγινε προκειμένου να αποκρυβεί και να νομιμοποιηθεί παράνομο χρήμα που σχετίζεται με εξοπλιστικά προγράμματα.

Γ.Παπαντωνίου: Ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε

Ο ίδιος ο πρώην υπουργός αρνείται την κατηγορία και την χαρακτηρίζει "νομικά ανυπόστατη", ενώ θεωρεί πως και αυτή η υπόθεση εντάσσεται στο σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, ενόσω ήταν κυβέρνηση, πολιτικής και ηθικής εξόντωσης αντιπάλων του.

«Η δίωξη για την οποία απολογηθήκαμε σήμερα, χωρίς να επιβληθεί κανένας περιοριστικός όρος, είναι -όπως την έχει χαρακτηρίσει ο δικηγόρος μας κ. Μιχάλης Δημητρακόπουλος- "νομικά ανυπόστατη". Εντάσσεται, όπως και η άλλη δίωξη σε βάρος μου -για τις φρεγάτες-, στο σχέδιο πολιτικής και ηθικής εξόντωσης αντιπάλων του ΣΥΡΙΖΑ που είχε τεθεί σε εφαρμογή από την απελθούσα κυβέρνηση, ώστε να διευκολυνθεί η εδραίωσή της στην εξουσία», αναφέρει σε γραπτή δήλωση που εξέδωσε ο κ. Παπαντωνίου, μετά την έξοδο από την ανακρίτρια, και προσθέτει:

«Με εντολές της τότε κυβέρνησης, επιχειρήθηκε κατάλυση του κράτους δικαίου. Ασκήθηκαν διώξεις σε δημόσια πρόσωπα με ανύπαρκτα ή κατασκευασμένα στοιχεία. Υιοθετήθηκαν μέθοδοι που βρίσκονται πολύ μακριά από το πλαίσιο λειτουργίας της δικαιοσύνης. Εκβιάστηκαν συγγενικά πρόσωπα για να "καταδώσουν" ψευδώς τα κατηγορούμενα δημόσια πρόσωπα. Παραποιήθηκαν στοιχεία στη διάρκεια ανακριτικών διαδικασιών. Διατάχθηκαν προφυλακίσεις με κατάφωρη παραβίαση όσων ορίζουν το Σύνταγμα και οι νόμοι για την εφαρμογή αυτού του εξαιρετικού μέτρου.

Ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε. Σήμερα, υπάρχει αντιστροφή ρόλων: Οι κατηγορούμενοι καθίστανται αθώοι και οι υπεύθυνοι για την εκτέλεση του σχεδίου του ΣΥΡΙΖΑ υποχρεώνονται να λογοδοτήσουν.

Όμως, η πολιτικοδικαστική κακοποίηση που έχουμε υποστεί, τα τελευταία χρόνια, η οικογένειά μου και εγώ δεν έχει τελειώσει ακόμα. Πρέπει να εξασφαλιστεί η αυστηρή τήρηση των κανόνων του κράτους δικαίου, όπως συνέβη σήμερα. Ζητώ να κριθώ το συντομότερο δυνατό από τη Δικαιοσύνη».

