Αθλητικά

Μπερδέσης - Παναθηναϊκός: “Καλό ταξίδι Τάσο...”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση για να αποχαιρετήσει τον αθλητή του, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά αγνώστων.





Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση για να αποχαιρετήσει τον αθλητή του, τον Τάσο Μπερδέση.

Όπως αναφέρεται, ο Τάσος Μπερδέσης ήταν μποξέρ από την Πάτρα ο οποίος κατάφερε να αφήσει τη σφραγίδα στο τμήμα πυγμαχίας του Συλλόγου, βγαίνοντας δύο φορές πρωταθλητής Ελλάδας στα 81 κιλά το 2007 και το 2011.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Καλό ταξίδι Τάσο... Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος εκφράζει τα βαθιά του συλλυπητήρια για τον θάνατο του 39χρονου πυγμάχου του Συλλόγου Τάσου Μπερδέση. Ο Πατρινός μποξέρ άφησε τη σφραγίδα στο τμήμα πυγμαχίας του Συλλόγου.

Ήταν δύο φορές πρωταθλητής Ελλάδας στα 81 κιλά το 2007 και το 2011. Πήρε μέρος σε αρκετούς εγχώριους και διεθνείς αγώνες με το τριφύλλι και ήταν από τους πλέον αξιόμαχους πυγμάχους. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

Ενέδρα θανάτου είχαν στήσει το πρωί άγνωστοι στον Τάσο Μπερδέση, παλαίμαχο πυγμάχο, στη Βάρη.

Η εκτέλεση έγινε όταν το θύμα, όπως όλα δείχνουν, κατευθυνόταν σε αθλητικό χώρο, από τους δράστες οι οποίοι τον πυροβόλησαν μέσα από αυτοκίνητο, με τις Αρχές να οδηγούνται στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για εκτέλεση συμβολαίου θανάτου.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Ήπιε υγρό σαπούνι η κατηγορούμενη για τη δολοφονία του πρώην πεθερού της

Καθημερινή 24ωρη εφημερία στα μεγάλα νοσοκομεία

Σοφία Μουτίδου για Χάρη Ρώμα: έχει πει συγκλονιστικά ψέματα για μένα (βίντεο)