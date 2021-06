Κοινωνία

Τάσος Μπερδέσης: το απόγευμα η κηδεία του - το "αντίο" των φίλων του (βίντεο)

Ο 39χρονος πυγμάχος θα κηδευτεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Πώς τον αποχαιρετούν οι φίλοι του.

Στη Μιτόπολη Αχαΐας θα κηδευτεί το απόγευμα της Τρίτης ο Τάσος Μπερδέσης, ο οποίος δολοφονήθηκε σε ενέδρα θανάτου στη Βάρη Αττικής, το πρωί της Δευτέρας.

Ο 39χρονος πυγμάχος θα κηδευτεί στις 6:00 το απόγευμα από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μιτόπολης. Το στερνό αντίο θα του πει η μητέρα του Γεωργία, τα αδέλφια του, τα ανίψια του, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι του, οι οποίοι τον αποχαιρετούν με τον δικό τους τρόπο μέσω των social media.





O Τάσος Μπερδέσης έγινε γνωστός όταν το 2017 κέρδισε το ριάλιτι επιβίωσης του Epsilon, Survival Secret, ενώ έξι χρόνια νωρίτερα είχε βραβευτεί από τον Παναθηναϊκό ως ο καλύτερος αθλητής όλων των αθλημάτων. Γνωστή ήταν επίσης η σχέση που είχε στο παρελθόν με την Σταρ Ελλάς, Διονυσία Κουκίου.

Πριν από μερικά χρόνια, κατηγορήθηκε για εγκληματική δράση, με αποτέλεσμα να περάσει ένα διάστημα ως φυγόποινος και στη συνέχεια να εκτίσει ποινή φυλάκισης.