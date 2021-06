Οικονομία

ΥΠΟΙΚ: μειώσεις ενοικίων και αναστολές οφειλών και τον Ιούνιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιους αφορά η καταβολή μειωμένου ενοικίου κατά 40% και ποιοι μπορούν να μην πληρώσουν ρυθμισμένες φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Υπουργείο Οικονομικών, «συνεχίζεται και για τον μήνα Ιούνιο η ρύθμιση που προβλέπει πλήρη απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ενοικίου για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της εστίασης, του τουρισμού, του πολιτισμού, του αθλητισμού, των μεταφορών, τα γυμναστήρια και επιχειρήσεις στις οποίες επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα».

Όπως επισημαίνεται στη συνέχεια, «η καταβολή μειωμένου ενοικίου κατά 40% ισχύει τον μήνα Ιούνιο για το λιανεμπόριο, για την κύρια κατοικία των εργαζόμενων που τίθενται σε αναστολή εργασίας τον μήνα Ιούνιο, καθώς και για τη φοιτητική κατοικία των εξαρτώμενων μελών αυτών.

Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, αναμένεται ο Ιούνιος να είναι ο τελευταίος μήνας για τον οποίο προβλέπονται ευνοϊκές ρυθμίσεις αναφορικά με την υποχρέωση καταβολής ενοικίου, με εξαίρεση ελάχιστες περιπτώσεις επιχειρήσεων που ενδέχεται να απαιτηθεί να παραμείνουν κλειστές με κρατική εντολή τον μήνα Ιούλιο».

Επίσης και σύμφωνα πάντα με τη σχετική ενημέρωση, «παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα αναστολής πληρωμής των δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, πληρωτέων τον μήνα Ιούνιο, για τις επιχειρήσεις που θα παραμείνουν κλειστές με κρατική εντολή τον μήνα Ιούνιο.

Με τις παραπάνω παρεμβάσεις, η Κυβέρνηση, για ακόμη μία φορά, αποδεικνύει έμπρακτα ότι βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση, αφουγκράζεται τις ανάγκες νοικοκυριών και επιχειρήσεων, και αντιμετωπίζει με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης το ζήτημα των οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση».

Τάσος Μπερδέσης: το απόγευμα η κηδεία του - το "αντίο" των φίλων του (βίντεο)