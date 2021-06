Life

Ποιοι είναι οι διάσημοι φίλοι της Meghan Markle και του Harry;

Με ποιους κάνουν παρέα από τότε που μετακόμισαν στις ΗΠΑ.

Από τότε που αποχώρησαν από τη βασιλική ζωή, ο Δούκας και η Δούκισσα του Sussex εγκαταστάθηκαν στις ΗΠΑ. Μετακόμισαν στο αρχοντικό των 11 εκατομμυρίων λιρών στο Montecito της Santa Barbara, το περασμένο καλοκαίρι.

Η Αμερικανίδα Meghan έχει φίλους σε ολόκληρο το Τορόντο, τον Καναδά και το Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, πριν γίνει γαλαζοαίματη. Ποιοι αποτελούν τους διάσημους, στενούς φίλους του ζευγαριού;

Serena Williams

H τενίστρια Serena Williams γνώρισε τη Meghan το 2014 σε φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου.

Η Serena ήταν μια από τους γείτονες της Meghan όταν οι Sussexes ζούσαν στο Λος Άντζελες πριν μετακομίσουν στο Montecito. Ζούσαν στην ίδια περιφραγμένη κοινότητα στον αποκλειστικό ταχυδρομικό κώδικα Beverly Hills 90210.

Katy Perry και Orlando Bloom

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ο Βρετανός ηθοποιός αγόρασαν ένα ακίνητο στη Santa Barbara πέρυσι, καθιστώντας τους, τους νεότερους γείτονες του Harry και της Meghan.

