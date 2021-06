Κόσμος

Αφγανιστάν: πολύνεκρη επίθεση με βόμβα σε λεωφορείο

Η βόμβα πυροδοτήθηκε με τηλεχειρισμό. Δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης για την ενέργεια μέχρι στιγμής.

Τουλάχιστον έξι άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι επτά τραυματίστηκαν όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν χτυπήθηκε από βόμβα στην Καμπούλ, την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, χθες Τρίτη το βράδυ, δήλωσε στέλεχος του υπουργείου Εσωτερικών.

«Κατά τις πρώτες πληροφορίες, έξι άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι επτά τραυματίστηκαν. Ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αλλάξει», είπε ο Χαμίντ Ροσάν, αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικών. Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε κοντά σε στάση λεωφορείου στη Μάστζιντ-ι-Χαλεμπίντ περί τις 19:15 (τοπική ώρα), διευκρίνισε.

Με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι εδώ η βόμβα πυροδοτήθηκε με τηλεχειρισμό, ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος. Κάτοικοι είπαν σε αφγανικά ΜΜΕ ότι λίγη ώρα μετά την πρώτη, σημειώθηκε και μια δεύτερη έκρηξη στον τομέα.

Δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης για την ενέργεια μέχρι στιγμής. Τα τελευταία χρόνια, η αφγανική πρωτεύουσα έχει υποστεί δεκάδες επιθέσεις, τόσο από τους ισλαμιστές αντάρτες Ταλιμπάν, όσο και από τζιχαντιστές της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Η βία κλιμακώνεται στο Αφγανιστάν, την ώρα που οι δυνάμεις των ΗΠΑ και του NATO συνεχίζουν να αποσύρονται από τη χώρα.

