Ιωάννα Μαλέσκου στο “The 2Night Show”: Γράφτηκαν άδικα πράγματα για μένα (βίντεο)

Η όμορφη παρουσιάστρια μίλησε για τη ζωή της στην Κρήτη, για την απόφαση να τα παρατήσει όλα και για τη δύσκολη φάση που πέρασε τον πρώτο καιρό που ήρθε στην Αθήνα.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχθηκε την Ιωάννα Μαλέσκου, σε μια αποκλειστική συνέντευξη.

Η όμορφη παρουσιάστρια μίλησε στο «The 2Night Show» για τη ζωή της στην Κρήτη, όταν ακόμα εργαζόταν ως δασκάλα, για τη συνειδητή απόφαση να τα παρατήσει όλα για να ασχοληθεί με την τηλεπαρουσίαση, καθώς και για τη δύσκολη φάση που πέρασε τον πρώτο καιρό που ήρθε στην Αθήνα.

«Θα ήταν ψέμα να σου πω ότι όλα ήταν τέλεια ή καλοπροαίρετα. Το πρώτο διάστημα που ήρθα ειπώθηκαν και γράφτηκαν πολλά πράγματα τα οποία ήταν αυθαίρετα και άδικα δημιουργώντας μια εικόνα για μένα άνθρωποι που δεν με γνώριζαν. Γράφτηκαν πολλά από το πιο σημαντικό, από ποια είμαι, από ποια θυμίζω από τον τρόπο που επιθυμώ να αντικαταστήσω ή να διαδεχθώ ένα άλλο πρόσωπο. Αυτό από μόνο του ήταν ενοχλητικό. Αυτό σε κάνει να καθιερώνεσαι ως ένα πρόσωπο που δεν έχει προσωπικότητα και έρχεται για να πάρει τη θέση κάποιου άλλου. Αναφέρομαι στην Ελένη Μενεγάκη» είπε.

Αισθάνεται το «κορίτσι της διπλανής πόρτας»; Έχει σκληρύνει σαν άνθρωπος; Τι θα άλλαζε στο «Love It»; Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην ανανέωση του συμβολαίου της με τον ΣΚΑΪ και αποκάλυψε τι είδους εκπομπή θα ήθελε να παρουσιάσει στο μέλλον. Τέλος, δέχθηκε ένα απρόβλεπτο δώρο από τον Γρηγόρη και οι αντιδράσεις της είναι απολαυστικές!





