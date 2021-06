Υγεία - Περιβάλλον

Λινού στον ΑΝΤ1 για κορονοϊό: ναι στον εμβολιασμό των παιδιών

Η πανδημία είναι πιο ήπια, αλλά εξακολουθεί να είναι εδώ, τόνισε η καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Η καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Αθηνά Λινού, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα» και ερωτηθείς για το αν τα παιδιά ηλικίας 12 – 18 ετών θα πρέπει αν εμβολιαστούν απάντησε καταφατικά, εξηγώντας ότι αυτό πρέπει να γίνει και για να προστατευτούν τα παιδιά, αλλά και γιατί δεν είναι δυνατόν να αποκτήσουμε συλλογική ανοσία αν τα παιδιά συνεχίσουν να νοσούν.

Συμπλήρωσε όμως, πως αυτό που θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για τα παιδιά, είναι να κάνουν κανονικά κι όλα τα υπόλοιπα εμβόλια που χρειάζονται, γιατί λόγω του κορονοϊού ο εμβολιασμός των παιδιών έχει μείνει πίσω.

Αναφερόμενη στην πορεία της πανδημίας, η κυρία Λινού υπογράμμισε ότι η πανδημία είναι πιο ήπια, αλλά εξακολουθεί να είναι εδώ καθώς πεθαίνουν περισσότεροι από 1.000 ασθενείς τον μήνα. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία στην εξέλιξη των επιδημιολογικών δεδομένων, όπως ας πούμε ο δείκτης θετικότητας, ο οποίος τις τελευταίες μέρες βρίσκεται συνεχώς κάτω από το 4%.

