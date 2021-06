Υγεία - Περιβάλλον

Εμβολιασμοί – Ελλάδα: σε ποια θέση ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ βρισκόμαστε

Περίπου 2 δις δόσεις εμβολιασμών έχουν χορηγηθεί παγκοσμίως, αλλά υπάρχουν μεγάλες ανισότητες στην κατανομή τους. Πότε θα επιστρέψουμε στην πλήρη κανονικότητα;

Στη 16η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται η Ελλάδα σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς κατά της Covid-19, με το 35% του πληθυσμού να έχει λάβει τουλάχιστον μια δόση (μέσος όρος Ε.Ε: 38,8%) και το 20,1% να έχει εμβολιαστεί πλήρως (μέσος όρος Ε.Ε: 18,8%), σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.

Σε δημοσίευμά του, το πρακτορείο περιγράφει την εκστρατεία ανοσοποίησης κατά του νέου κορoνοϊού ως τη «μεγαλύτερη στην ιστορία». Ειδικότερα, περισσότερες από 1,98 δισεκατομμύρια δόσεις έχουν χορηγηθεί σε 176 χώρες, με βάση τα ίδια στοιχεία. Ο πιο πρόσφατα καταγεγραμμένος ρυθμός εμβολιασμού ήταν 35,6 εκατ. δόσεις ημερησίως.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν χορηγηθεί μέχρι στιγμής 297 εκατ. δόσεις. Την περασμένη εβδομάδα, ο αριθμός των δόσεων ανήλθε σε 1,1 εκατ. ημερησίως.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, έχουν πλέον χορηγηθεί αρκετές δόσεις εμβολίων Covid για τον πλήρη εμβολιασμό του 12,9% του παγκόσμιου πληθυσμού – αλλά υπάρχουν μεγάλες ανισότητες σε ό,τι αφορά την κατανομή τους, καθώς οι πλούσιες χώρες εμβολιάζουν τον πληθυσμό τους 30 φορές ταχύτερα συγκριτικά με τις φτωχότερες χώρες.

Πότε θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα

Παρόλο που τα καλύτερα εμβόλια Covid θεωρείται ότι έχουν αποτελεσματικότητα 95%, χρειάζεται μια συντονισμένη εκστρατεία ανοσοποίησης προκειμένου να αναχαιτιστεί η πανδημία.

Ο κορυφαίος λοιμωξιολόγος των ΗΠΑ, Δρ. Άντονι Φάουτσι, έχει αναφέρει ότι ο δρόμος προς την κανονικότητα θα ανοίξει με τον εμβολιασμό του 70 – 85% του πληθυσμού των ΗΠΑ.

Σε παγκόσμια κλίμακα, αυτό το ποσοστό είναι πολύ πιο δύσκολο να επιτευχθεί. Με τους σημερινούς ρυθμούς εμβολιασμών, θα χρειαζόταν άλλος ένας χρόνος για να επιτευχθεί ένα υψηλό ποσοστό παγκόσμιας ανοσίας. Παρ’ όλα αυτά, ο ρυθμός ανοσοποίησης αυξάνεται σταθερά, ενώ εισέρχονται στην αγορά καινούργια εμβόλια από νέους παρασκευαστές.

Πλησιάζουμε στην «κάμψη της καμπύλης»;

Το Ισραήλ ήταν η πρώτη περίπτωση, στην οποία φάνηκε ότι οι εμβολιασμοί είχαν αποτέλεσμα σε εθνικό επίπεδο. Η χώρα έχει την πρωτιά σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς, ενώ μέχρι τον Φεβρουάριο είχε εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις πάνω από το 84% των ανθρώπων από 70 ετών και άνω.

Τα περιστατικά σοβαρής νόσησης και θανάτων μειώθηκαν γρήγορα. Μια ξεχωριστή ανάλυση στο Ηνωμένο Βασίλειο είχε παρόμοια αποτελέσματα.

Πλέον βρισκόμαστε σε μια μάχη ζωής και θανάτου μεταξύ των εμβολίων και του ιού. Οι μεταλλάξεις απειλούν με νέες εξάρσεις της πανδημίας σε πολλά μέρη του κόσμου.

Ωστόσο, το Bloomberg επισημαίνει ότι στα αρχικά στάδια μιας εμβολιαστικής εκστρατείας, η επίδραση των εμβολίων επισκιάζεται από άλλους παράγοντες μεταδοτικότητας όπως οι μεταλλάξεις, η εποχικότητα καθώς και η αποτελεσματικότητα της χρήσης μασκών και της τήρησης αποστάσεων.

Με τον καιρό, τα υψηλότερα ποσοστά εμβολιασμών αναμένονται να περιορίσουν τον αντίκτυπο της Covid-19 σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ένα νέο ξεκίνημα

Χρειάζεται περίπου δύο εβδομάδες μετά την τελευταία δόση προκειμένου να αναπτυχθεί πλήρως ένα τείχος ανοσίας. Στη συνέχεια, οι μάσκες και η τήρηση αποστάσεων δεν είναι πλέον απαραίτητες σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες του αμερικανικού CDC για τις ΗΠΑ, οι οποίες εκδόθηκαν στις 13 Μαΐου. Πρόκειται για μια δραματική αλλαγή που προκάλεσε την έκπληξη πολλών.

Οι ανεμβολίαστοι πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, εξακολουθούν να είναι υποχρεωμένοι να φορούν μάσκα σε εσωτερικούς χώρους, σύμφωνα με το CDC. Επιπλέον, οι μάσκες είναι απαραίτητες σε πολλές επιχειρήσεις και τοπικές κυβερνήσεις των ΗΠΑ.

Πηγή: Bloomberg, kathimerini.gr

