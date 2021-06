Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κικίλιας: οι εμβολιασμοί στα νησιά και σε νέους 18 ετών και άνω (βίντεο)

Τι είπε ο Υπ. Υγείας για την πορεία του προγράμματος εμβολιαστικής κάλυψης των νησιωτών και την επάρκεια σκευασμάτων στην Ελλάδα.

Παρακολουθείτε σε απευθείας μετάδοση την ενημέρωση από τον Υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια, για την πορεία των εμβολιασμών έναντι του κορονοϊού στην Ελλάδα, την επάρκεια των εμβολίων, την πρόοδο στο σχέδιο «Γαλάζια Ελευθερία» για τον εμβολιασμό των νησιωτών και τις εξελίξεις σχετικά με τους εμβολιασμούς σε νέους άνω των 18 ετών στην Ελλάδα.

Νωρίτερα, ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΔΥ τα στοιχεία του ημερήσιου απολογισμού για τους θανάτους, τα νέα κρούσματα και τους διασωληνωμένους ασθενείς με κορονοϊό σε όλη την επικράτεια.

Όπως προκύπτει από τον «χάρτη» με την γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων, οι περισσότερες νέες μολύνσεις εντοπίστηκαν στην Αττική, ενώ προβληματισμό προκαλούν τα δεδομένα σε αρκετές περιοχές ανά την χώρα.

Όλη η ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών από τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το Υπουργείο Υγείας. Ξεκινάει η ενημέρωση από τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.

Β. ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τα κρούσματα που ανακοινώθηκαν από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας σήμερα, ήταν 1.381 – 717 στην Αττική, 110 στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε 486 διασωληνωμένους συμπολίτες μας και, δυστυχώς, 23 θανάτους. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από τον Καθηγητή Τσιόδρα, ο επταήμερος κυλιόμενος μέσος όρος μέχρι χθες ήταν 1.472 επιβεβαιωμένα κρούσματα την ημέρα, υποχωρώντας για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα κάτω από τα 2.000 κρούσματα. Η διάμεση ηλικία των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων των τελευταίων 7 ημερών υποχώρησε στα 36 έτη, ενώ συνεχίζεται η αύξηση των κρουσμάτων στις νεότερες ηλικίες. Ο δείκτης θετικότητας είναι σταθερά χαμηλός κάτω από το 4%. Την εβδομάδα που μας πέρασε ήταν στο 3,4%. Και σύμφωνα με τα στοιχεία της Πολιτικής Προστασίας τα ενεργά κρούσματα σήμερα στη χώρα είναι 14.371. Πρέπει να σημειώσω ότι όλες οι Περιφέρειες της χώρας παρουσιάζουν από σταθεροποίηση έως μείωση των κρουσμάτων, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι η επιδημία έχει τελειώσει.

Να πάμε στους εμβολιασμούς. Σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής 61.392 εμβολιασμοί, ενώ αναμένεται να ξεπεράσουμε τους 102.000 εμβολιασμούς, με βάση τα προγραμματισμένα ραντεβού. Σταθερά, λοιπόν, πάνω από 100.000 εμβολιασμούς την ημέρα. Από την αρχή της Επιχείρησης «Ελευθερία» έως και σήμερα στις 15:00 το μεσημέρι, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 5.751.115 εμβολιασμοί. 3.728.695 συμπολίτες μας έχουν εμβολιαστεί τουλάχιστον με μία δόση, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 35,55% του πληθυσμού, ενώ 2.137.818 συμπολίτες μας έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους, ποσοστό 20,39%. Έχουμε δηλαδή ξεπεράσει το 20% των πλήρως εμβολιασμένων συμπολιτών μας. Η Επιχείρηση «Γαλάζια Ελευθερία» συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς στα νησιά μας. Είναι αξιοσημείωτο ότι πριν την έναρξη της Επιχείρησης «Γαλάζια Ελευθερία», ο μέσος όρος των εμβολιασμένων στα νησιά μας με μία δόση ήταν 22%, ενώ σήμερα ο μέσος όρος έχει διαμορφωθεί στο 40%, παραπάνω δηλαδή από το ποσοστό κάλυψης στο σύνολο της χώρας που, όπως σας ανέφερα, είναι 35,55%. Στους συμπολίτες μας στα νησιά που έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους, ο μέσος όρος πριν από την έναρξη της Επιχείρησης «Γαλάζια Ελευθερία» ήταν 13%, ενώ σήμερα έχει διαμορφωθεί στο 27%, ξεπερνώντας και εδώ τον πανελλαδικό μέσο όρο του 20,39%. Θα ήθελα ενδεικτικά να αναφέρω τα νησιά με τη μεγαλύτερη πληρότητα στα ραντεβού για αυτή την εβδομάδα, πληρότητα που αγγίζει το 100%. Είναι η Λευκάδα, η Θάσος, η Πάρος, η Μύκονος και η Σαλαμίνα. Ευχαριστώ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Να περάσουμε σε ορισμένες ερωτήσεις.

Γ. ΣΚΙΤΖΗ: Καλησπέρα σας κύριε Υπουργέ. Ήθελα να ρωτήσω αν έχετε συγκεκριμένη ημερομηνία για το πότε ανοίγουν οι εμβολιασμοί με τα εμβόλια της Pfizer και της Moderna για την ηλικιακή ομάδα των 18-29 ετών. Αν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο σε ημερομηνίες.

Β. ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Ευχαριστώ πολύ κυρία Σκιτζή για την ερώτηση. Την άλλη εβδομάδα θα γίνουν οι ανακοινώσεις για τις ηλικιακές ομάδες αυτές, σε δύο φάσεις. Η πρώτη 25-29 και η δεύτερη 18-24.

Μ. Ν. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ: Καλησπέρα σας. Κύριε Υπουργέ, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι παρατηρείται μικρή επιβράδυνση του εμβολιαστικού προγράμματος και όχι τόσο ικανοποιητική ενδεχομένως συμμετοχή, σε πολίτες που εμβολιάζονται εδώ και καιρό, δηλαδή 65 και άνω. Με ποιες στρατηγικές θεωρείτε ότι θα μπορούσαν να πειστούν οι πολίτες αυτοί; Πιθανά κίνητρα για τους εμβολιασθέντες θα είχαν θετική επίδραση προς αυτή την κατεύθυνση;

Β. ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Ανακοίνωσα για τη σημερινή ημέρα 102.000 εμβολιασμούς και έδωσα και τα νούμερα του συνόλου του πληθυσμού των συμπολιτών μας που έχει εμβολιαστεί με μία ή με δύο δόσεις. Νομίζω ότι είναι εντυπωσιακοί οι ρυθμοί με τους οποίους κινούμαστε στον εμβολιασμό, γνωρίζετε τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Βλέπω ότι και στις πιο μεγάλες ηλικίες, παρότι έχουν ανοίξει αρκετό καιρό οι συγκεκριμένες ηλικίες και έχουν μπει στις πλατφόρμες για εμβολιασμό, συνεχίζουν σε μικρό βαθμό αλλά σταδιακά να αυξάνονται πάλι οι αριθμοί. Θέλω να πω ότι πάντα είναι ένα ζητούμενο, θα περιμένουμε ξέρετε και την ΕΛΣΤΑΤ που το καλοκαίρι του 2021 θα ξανακάνει την απογραφή – η τελευταία απογραφή ήταν το 2011 – για να δούμε ποιος είναι ο παρονομαστής. Καλό είναι λοιπόν, το λέω για ειδικούς και μη, όταν γίνονται κρίσεις να γίνονται με βάση τον παρονομαστή. Και επίσης θέλω να πω ότι υπάρχει η δέσμευση του προγράμματος «Ελευθερία» και της ελληνικής Κυβέρνησης, σε ό,τι έχει να κάνει με τους συμπολίτες μας που είναι κατάκοιτοι και γνωρίζουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των συμπολιτών μας είναι μεγάλων ηλικιών.

Οπότε, θυμίζοντας ότι ξεκινήσαμε εμβολιάζοντας 50 υγειονομικούς την ημέρα, στους ρυθμούς που έχουμε φτάσει, στα 1.500 εμβολιαστικά κέντρα που έχουμε φτάσει, στις οριζόντιες και κάθετες επιχειρήσεις που κάνουμε καθολικού εμβολιασμού των νησιών και τουριστικών περιοχών, νομίζω ότι η εικόνα είναι πολύ θετική. Παρόλα αυτά, και αυτή είναι η θέση μου ως Υπουργός Υγείας, δεν πρόκειται περί θριαμβολογίας. Πρόκειται περί του καθήκοντός μας, το οποίο κάνουμε οργανωμένα και δομημένα οι υγειονομικοί, οι υπηρεσιακοί παράγοντες, οι διοικητικοί, όλη η ομάδα του προγράμματος Ελευθερία, μου δίνεται η ευκαιρία σήμερα για ακόμη μια φορά να ευχαριστήσω όλους για την προσπάθεια αυτή. Εμπεριέχει logistics, εμπεριέχει το Στρατό, την Πολιτική Προστασία, κομμάτι του Ψηφιακής Διακυβέρνησης και φυσικά 4.600 υγειονομικούς.

Ν. ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΥ: Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να ρωτήσω αν έχετε εικόνα για το πιστοποιητικό νόσησης. Είχαμε την αίσθηση ότι αυτή την εβδομάδα θα ανακοινωθούν κάποια δεδομένα από την πλευρά σας. Και στη Βουλή, ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, ο Παύλος Πολάκης, επέκρινε την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με το κομμάτι της διαχείρισης της πανδημίας, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι οι θάνατοι στην Ελλάδα τελικά έχουν ξεπεράσει, είναι πολύ παραπάνω από τον μέσο όρο άλλων χωρών. Θα θέλαμε την θέση σας επ’ αυτού. Ευχαριστώ.

Β. ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση σας, θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Η πάγια θέση μου είναι ότι η πολιτική αντιμαχία εν είδη πολιτικών και κομματικών κοκορομαχιών για έναν Υπουργό ο οποίος παλεύει 15 μήνες και όλους τους άλλους που αγωνίζονται μαζί του σε αυτή την πανδημία, είναι αδιάφορη. Μας ενδιαφέρει ο εθνικός στόχος και η εθνική προσπάθεια. Τα στοιχεία των διεθνών Οργανισμών σε ό,τι έχει να κάνει με κρούσματα και θανάτους στην Ελλάδα είναι αυτά που γνωρίζετε. Είναι σε πολύ καλή θέση η χώρα, παρόλο που, επαναλαμβάνω, σήμερα είχαμε 23 θανάτους. Για μένα αυτό δεν είναι στατιστικό. Για μένα είναι η αξία της ανθρώπινης ζωής, η προσπάθεια να σώσουμε έστω και έναν ακόμα συμπολίτη μας. Για αυτό και κάνω μόνιμες εκκλήσεις στους συμπολίτες μας όλους να εμβολιαστούν. Και επίσης να τηρούν τους υγειονομικούς κανόνες και τους κανόνες της Δημόσιας Υγείας. Το πρώτο σκέλος της ερώτησης σας είναι επιστημονικό και δεν μπαίνω στα χωράφια των Επιτροπών, της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών και όλων των επιστημονικών Επιτροπών, εξηγώντας για μια ακόμα φορά ότι φτιάχνουμε ένα τέτοιο οργανόγραμμα Δημόσιας Διοίκησης, όπου δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη ότι ένας Υπουργός Υγείας είναι γιατρός, ορθοπαιδικός χειρουργός και γνώστης.

Θα πρέπει να μπορεί να διοικεί, προφανώς θα είναι πολιτικός, αλλά θα μπορεί να έχει τα data, τις επιστημονικές αναλύσεις και τις εισηγήσεις από τους κορυφαίους σε κάθε τομέα και με βάση αυτά να παίρνει τις αποφάσεις του. Νομίζω αυτό το έχετε δει να υλοποιείται δύο χρόνια τώρα. Θυμίζω ξεκινώντας από τον αντικαπνιστικό νόμο και τη μεταρρύθμιση αυτή, μέχρι την επιδημία της Covid, τη δημιουργία των ΜΕΘ και την προτεραιοποίηση για τους εμβολιασμούς. Για μία ακόμα φορά μου δίνεται η ευκαιρία να πω για το τελευταίο κομμάτι, έχω μιλήσει πολλές φορές για όλα τα άλλα, είναι μια Επιτροπή εξαιρετική, με Πρόεδρο την Καθηγήτρια, Παιδίατρο 45 χρόνια, πρώην Διευθύντρια του Παίδων και κορυφαία εμβολιάστρια, την κυρία Μαρία Θεοδωρίδου Πολύ άξιοι επιστήμονες, πολύ υψηλού επιπέδου, μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, έχουν διοριστεί από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία και κράτησα αυτούσια αυτήν την Επιτροπή. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετική, κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους.

Ν. ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΥ: Άρα, η πανδημία, αν μου επιτρέπετε, αλλάζει και οργανόγραμμα του Υπουργείου Υγείας κατά κάποιον τρόπο.

Β. ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Είναι προφανές ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας της νέας εποχής, άρα και ο τρόπος διοίκησης, πρέπει να εξελιχθεί με βάση τις ανάγκες τις οποίες έρχονται. Λίαν συντόμως θα γίνουν ανακοινώσεις σε αυτό το πεδίο.

Χ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ: Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, οι υγειονομικές αρχές του Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι είναι στο μικροσκόπιο ένας μικρός αριθμός περιστατικών μυοκαρδίτιδας που εντοπίστηκε σε εμβολιασθέντες μετά τον εμβολιασμό τους με σκεύασμα της Pfizer, 275 περιπτώσεις αν δεν κάνω λάθος σε περίπου 5 εκατομμύρια εμβολιασμούς και αφορά κυρίως νεαρούς άνδρες ηλικίας 16-30 ετών. Το συνεκτιμούμε; Και πόσο μπορεί, ενδέχεται να επηρεάσει αυτό και το δικό μας εμβολιαστικό πρόγραμμα;

Β. ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Δεν επηρεάζει το δικό μας εμβολιαστικό πρόγραμμα. Είδα αυτή τη μελέτη, όπως και εκατοντάδες άλλες και ενδεχομένως χιλιάδες άλλες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Εμείς προχωράμε με βάση τα επιστημονικά δεδομένα. Να θυμίσω ή να ενημερώσω αυτούς οι οποίοι δεν γνωρίζουν, ότι πρόσφατα το Υπουργείο Υγείας του Ισραήλ και η Εθνική Αρχή τους, έδω σε έγκριση και ξεκινάει ο εμβολιασμός με Pfizer των ηλικιών 12-15 στο Ισραήλ. Οι 16 και άνω έχουν ήδη εμβολιαστεί, κάποιοι από αυτούς, με το εμβόλιο. Σε όλη αυτήν την πορεία και σε όλη αυτή τη διαδρομή πράγματι έχουν ακουστεί πολλά. Θυμίζω για φαρμακευτικά σκευάσματα και τον τρόπο με τον οποίον ενδεχομένως λειτουργούν ενάντια στον ιό. Άλλα επιβεβαιώθηκαν, τα πιο πολλά όχι.

Για πρωτοπόρες θεραπείες, οι οποίες επίσης είδαν το φως της δημοσιότητας και φάνταζαν ότι θα μπορούσαν να δώσουν μια λύση. Μακάρι να είχαν δώσει. Δεν έχει συμβεί αυτό. Μέχρι σήμερα που μιλάμε, η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα και η παγκόσμια κοινότητα των φαρμακευτικών εταιρειών, σε ένα τεράστιο ράλι, αυτό το οποίο μπόρεσε να παράξει, είναι εγκεκριμένα, πιστοποιημένα από τον EMA, από τον FDA και από τους διεθνείς Οργανισμούς εμβόλια, ελεγμένα σε πολύ μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας Και εάν έχουμε φτάσει στο μήνα Ιούνιο και βλέπετε σήμερα να έχουν χαθεί 23 συμπολίτες μας, θέλω παρακαλώ πάρα πολύ να το αντιπαραβάλετε με τις ευεργετικές συνέπειες του εμβολίου και το πώς πρέπει να θωρακίσουμε τον εαυτό μας, την οικογένειά μας, τους ανθρώπους γύρω μας, τα νησιά μας την τουριστική περίοδο, τη χώρα μας, απέναντι σε μια παγκόσμια κρίση Δημόσιας Υγείας που έχει πολύ υψηλό τίμημα, πολύ ακριβό τίμημα. Ευχαριστώ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ολοκληρώθηκε η ενημέρωση από τον Υπουργό Υγείας κύριο Βασίλη Κικίλια. Καλό βράδυ σε όλους.

