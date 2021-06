Υγεία - Περιβάλλον

Pfizer – Ισραήλ: Πιθανή σύνδεση του εμβολίου με περιστατικά μυοκαρδίτιδας

Τι αναφέρει το υπουργείο Υγείας του Ισραήλ που έδωσε στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα έρευνας που ζήτησε να διενεργηθεί για το θέμα.



Το υπουργείο Υγείας του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι εντόπισε μικρό αριθμό περιπτώσεων φλεγμονής στον καρδιακό μυ σε εμβολιασθέντες με το σκεύασμα της Pfizer κατά της covid-19, κυρίως νέους άνδρες, μια πάθηση που ενδέχεται να συνδέεται με το εμβόλιο.

Η φαρμακοβιομηχανία Pfizer έχει ανακοινώσει πως έχει παρατηρήσει αυξημένο ποσοστό εμφάνισης μυοκαρδίτιδας σε όσους έχουν λάβει το εμβόλιό της σε σχέση με το αναμενόμενο στον γενικό πληθυσμό.

Στο Ισραήλ από τον Δεκέμβριο του 2020 ως τον Μάιο του 2021 εντοπίστηκαν 275 περιπτώσεις μυοκαρδίτιδας μεταξύ περισσότερων από 5 εκατομμυρίων εμβολιασθέντων, επεσήμανε το υπουργείο Υγείας δίνοντας στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα έρευνας που ζήτησε να διενεργηθεί για το θέμα.

Οι περισσότεροι ασθενείς που παρουσίασαν φλεγμονή του καρδιακού μυ δεν πέρασαν περισσότερες από τέσσερις ημέρες στο νοσοκομείο και το 95% των περιπτώσεων ήταν ήπιες, σύμφωνα με την έρευνα η οποία διενεργήθηκε από τρεις ομάδες ειδικών.

Σύμφωνα με την έρευνα, “υπάρχει πιθανή σύνδεση μεταξύ της δεύτερης δόσης του εμβολίου (της Pfizer) και της εμφάνισης μυοκαρδίτιδας σε άνδρες ηλικίας 16 με 30 ετών”.

Με βάση τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, η πάθηση εντοπίστηκε περισσότερο μεταξύ των ανδρών ηλικίας 16 με 19 ετών σε σχέση με τις άλλες ηλικιακές ομάδες.

Η Pfizer σε ανακοίνωσή της επεσήμανε ότι έχει λάβει γνώση των περιπτώσεων μυοκαρδίτιδας που αναφέρθηκαν στο Ισραήλ, σημειώνοντας ότι δεν έχει εντοπιστεί αιτιακή σύνδεση μεταξύ του εμβολίου και της πάθησης. Οι παρενέργειες εξετάζονται ενδελεχώς και η Pfizer συναντάται τακτικά με την Υπηρεσία Ασφάλειας Εμβολίων του ισραηλινού υπουργείου Υγείας για να εξετάζει τα στοιχεία, πρόσθεσε η φαρμακοβιομηχανία.

Το Ισραήλ είχε αναβάλει τη χορήγηση του εμβολίου κατά της covid-19 στους εφήβους ηλικίας 12 με 15 ετών, εν αναμονή της δημοσίευσης της έκθεσης του υπουργείου. Παράλληλα με τη δημοσίευση των ευρημάτων αυτών, επιτροπή του υπουργείου ενέκρινε τον εμβολιασμό των εφήβων, επεσήμανε ανώτερος αξιωματούχος.

“Η επιτροπή έδωσε το πράσινο φως για τον εμβολιασμό της ηλικιακής ομάδας 12- 15 ετών και αυτό θα ξεκινήσει από την επόμενη εβδομάδα”, δήλωσε ο Ναχμάν Ας συντονιστής της διαχείρισης της πανδημίας στον ραδιοφωνικό σταθμό 103 FM. “Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου ξεπερνά τους κινδύνους”.

Συμβουλευτική ομάδα των Αμερικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) είχε συστήσει τον Μάιο να εξεταστεί περαιτέρω η πιθανή σύνδεση εμφάνισης μυοκαρδίτιδας με τα εμβόλια mRNA, όπως αυτά της Pfizer και της Moderna. Περίπου το 55% του πληθυσμού του Ισραήλ έχει εμβολιαστεί πλήρως κατά της covid-19.

