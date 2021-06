Κοινωνία

Εξάρχεια: η απαγωγη του 25χρονου και η αστυνομική επιχείρηση

Πόσα λύτρα απαίτησαν οι απαγωγείς του για να τον απελευθερώσουν.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Ένας 25χρονος με καταγωγή από το Μπαγκλαντές απήχθη από 3 άτομα μέσα από τα σπίτι του στα Εξάρχεια.

Στη συνέχεια οι δράστες της απαγωγής επικοινώνησαν με φιλικό του πρόσωπο και απαίτησαν λύτρα 10.000 ευρώ για να τον απελευθερώσουν.

Έγινε καταγγελία στην Ομάδα Πρόληψης και καταστολής εγκλήματος, μέλη της οποίας μαζί με συναδέλφους τους από το τμήμα ασφαλείας Παλαιού Φαλήρου πραγματοποίησαν επιχείρηση σε ένα διαμέρισμα στην περιοχή και τον απελευθέρωσαν.

Συνελήφθησαν οι δυο από τους δράστες που κατάγονται από την Αλβανία και αναζητείται ο συνεργός τους.

