Πελώνη για απαγόρευση κυκλοφορίας: Υπομονή μέχρι τα μέσα Ιουνίου

Τι είπε για τον τουρισμό και το πιστοποιητικό covid. Η πορεία της πανδημίας στην χώρα και οι εμβολιασμοί. Τα μέτρα στήριξης για επιχειρήσεις και εργαζόμενους.

«Σήμερα το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρετίζοντας την 66η Συνάντηση της Περιφερειακής Επιτροπής για την Ευρώπη του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού που πραγματοποιείται στην Αθήνα έστειλε μήνυμα για ένα ασφαλές καλοκαίρι στην Ελλάδα», τόνισε η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Η ασφάλεια -τόνισε- είναι το πρωταρχικό μας μέλημα και είμαστε στην πρώτη γραμμή μιας σειράς καινοτομιών που μας επέτρεψαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας να διασφαλίσουμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για να κάνουμε τα ταξίδια όσο πιο ασφαλή γίνεται», επισήμανε η κυρία Πελώνη, με ευθεία αναφορά στην τοποθέτηση του πρωθυπουργού.

«Ήδη από την περασμένη Τρίτη, η Ελλάδα μαζί με άλλες 6 χώρες της ΕΕ ενεργοποίησαν το ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό covid. Είναι μάλιστα εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι ο σχετικός κοινοτικός κανονισμός διαμορφώθηκε σε μόλις δύο μήνες όταν σε άλλες περιπτώσεις απαιτούνταν χρόνια» ανέφερε και υπογράμμισε:

«Η πρωτοβουλία του πρωθυπουργού που κάποιοι θεωρούσαν καταδικασμένη και λοιδορούσαν κατέληξε σε σημαντική επιτυχία για τη χώρα μας καθώς μπορεί να λειτουργεί σαν λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας για τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες, να διευκολύνει τις μετακινήσεις τους με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα και να συμβάλει στην τόνωση του Τουρισμού».

Η χώρα μας στέλνει μήνυμα ότι είναι ένας ασφαλής τουριστικός προορισμός

Μάλιστα η κυβερνητική εκπρόσωπος είπε ότι «Αυτό είναι μείζονος σημασίας για τη χώρα μας. Ευελπιστούμε, λοιπόν, πως η φετινή τουριστική περίοδος θα είναι πολύ καλύτερη από την περσινή. Η χώρα μας στέλνει μήνυμα ότι είναι ένας ασφαλής τουριστικός προορισμός».

Αναφερόμενη στη συνέχεια στην επιδημιολογική κατάσταση και τις εξελίξεις γύρω από το θέμα επισήμανε: «Καθώς διανύουμε τις πρώτες μέρες του καλοκαιριού, με τη βοήθεια του καιρού και την πρόοδο του εμβολιασμού, βελτιώνονται τα επιδημιολογικά δεδομένα, καθώς μειώνεται τόσο ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων, όσο και ο αριθμός των διασωληνωμένων συμπολιτών μας. Η πανδημία, ωστόσο, παραμένει και οφείλουμε -όπως επίμονα συνιστούν οι ειδικοί- να τηρούμε τους υγειονομικούς κανόνες, να αξιοποιούμε τα αυτοδιαγνωστικά τεστ και να πάρουμε στα χέρια μας την ασπίδα που μας προσφέρει η επιστήμη με τα εμβόλια»

Η κυρία Πελώνη τόνισε ταυτόχρονα ότι «η επιχείρηση “ Ελευθερία” συνεχίζεται με υποδειγματικό τρόπο και πλήρη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, γεγονός που δημιουργεί μια νέα σχέση εμπιστοσύνης Κράτους και πολίτη. Ήδη έχουν γίνει πάνω από 5.790.000 εμβολιασμοί και περισσότεροι από 3.752.000 συμπολίτες έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση, (ποσοστό πάνω από 35%), ενώ έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους περισσότεροι από 2.155.000 (ποσοστό πάνω από 20%)».

Επισήμανε ότι με την επιχείρηση “ Γαλάζια Ελευθερία” ο μέσος όρος των συμπολιτών μας στα νησιά που έχουν κάνει την πρώτη δόση έχει διαμορφωθεί στο 40%, ενώ ο μέσος όρος όσων έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους φτάνει στο 27%.

«Συνεχίζουμε με εντατικούς ρυθμούς και ταυτόχρονα εξακολουθούμε να προσέχουμε έτσι ώστε -όπως τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης- να έχουμε φέτος ένα πιο ασφαλές και πιο ελεύθερο καλοκαίρι», τόνισε η κυβερνητική εκπρόσωπος.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση η κυβερνητική εκπρόσωπος σχετικά με το ενδεχόμενο κατάργησης της απαγόρευσης κυκλοφορίας, είπε πως προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι στο συγκεκριμένο θέμα μιας και δεν έχουμε τελειώσει με την πανδημία, και δεν περιμένει κάποια εξέλιξη μέχρι τα μέσα Ιουνίου.





H οικονομία μπαίνει σταδιακά σε μια περίοδο δυναμικής ανάπτυξης

Όσον αφορά τις προοπτικές της οικονομίας, η κυβερνητική εκπρόσωπος επεσήμανε πως «όπως ήδη γίνεται αντιληπτό σε όλους, η οικονομία μπαίνει σταδιακά σε μια περίοδο δυναμικής ανάπτυξης. Αυτό άλλωστε υποδεικνύει, σειρά διεθνών εκθέσεων, όπως η τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και η Έκθεση Αξιολόγησης των Θεσμών που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα.

Σε όλες τις περιπτώσεις επισημαίνεται η αποτελεσματικότητα των μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων που εφάρμοσε η κυβέρνηση στη διάρκεια της πανδημίας. Υπογραμμίζεται ότι τα έργα και οι μεταρρυθμίσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης θα λειτουργήσουν ως μοχλοί αύξησης της παραγωγικότητας και ενίσχυσης της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Και προεξοφλείται ισχυρή ανάπτυξη το 2021 και ακόμη ισχυρότερη το 2022. Παρέχεται δηλαδή ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβερνητική πολιτική και τις προοπτικές της οικονομίας».

Συνεχίζοντας την εισαγωγική της τοποθέτηση η κ. Πελώνη τόνισε ότι «απόδειξη εμπιστοσύνης για τις προοπτικές της οικονομίας μας, αλλά και στίγμα του δρόμου που επέλεξε η κυβέρνηση απέναντι στην κλιματική αλλαγή αποτελεί και το σύνθετο έργο που δρομολογείται στην Αστυπάλαια. Πρόκειται -όπως τόνισε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης- για μια πύλη προς ένα πιο καθαρό, πιο πράσινο, πιο αειφόρο κόσμο. Ένα μικρό, αλλά πολύ σημαντικό γρανάζι στη συλλογική μας προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ένα πρότζεκτ που θα μας προσφέρει γνώσεις και διδάγματα, που μπορούν να αξιοποιηθούν μελλοντικά σε μεγαλύτερη κλίμακα στην χώρα μας και όχι μόνο. Ένα υπόδειγμα που μπορεί να μεταφερθεί σε άλλα μέρη της Ελλάδας και σε άλλες χώρες», είπε χαρακτηριστικά.

Η κυβέρνηση συνεχίζει με μέτρα τη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων

Για τα νέα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων, η κυβερνητική εκπρόσωπος έκανε ειδική αναφορά υπογραμμίζοντας πως:

«Η κυβέρνηση συνεχίζει την ανάπτυξη δράσεων για τη στήριξη της επανεκκίνησης δραστηριοτήτων που υπέστησαν σοβαρό πλήγμα από τα μέτρα άμυνας στην πανδημία.

Τη Δευτέρα άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης από τα γυμναστήρια και τους παιδότοπους.

Την ίδια μέρα άνοιξε και η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων επιδότησης παγίων δαπανών, μέσω πιστωτικού, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή τρεχουσών φορολογικών οφειλών ή και ασφαλιστικών εισφορών. Αφορά επιχειρήσεις που παρουσιάζουν πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019, επιχειρήσεις που άνοιξαν μετά την 1η Ιανουαρίου του 2019, καθώς και τα ΚΤΕΛ.

Την Τρίτη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη δρομολόγηση νέας δράσης ύψους έως 420.000.000 ευρώ που αφορά στην παροχή κεφαλαίου κίνησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών επιχειρήσεων του τουρισμού, όπως ξενοδοχεία, καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια και camping, τουριστικά γραφεία-πρακτορεία και επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων. Η ενίσχυση θα ανέρχεται στο 5% επί του τζίρου στα καταλύματα και στο 2,5% στις υπόλοιπες επιχειρήσεις, με μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανά Α.Φ.Μ. τα 400.000 ευρώ. Προϋπόθεση συμμετοχής είναι η μείωση τζίρου της τάξης του 30% και η απασχόλησή τουλάχιστον, ενός εργαζόμενου.

Αποφασίστηκε, ακόμη, για το μήνα αυτό η καταβολή μειωμένου κατά 40% ενοικίου για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο, καθώς και για την κύρια κατοικία των εργαζόμενων που τίθενται σε αναστολή εργασίας και τη φοιτητική εστία των παιδιών τους.

Παράλληλα, δίνεται στις επιχειρήσεις που θα παραμείνουν κλειστές με κρατική εντολή τον Ιούνιο, η δυνατότητα για αναστολή της πληρωμής των δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, πληρωτέων τον μήνα αυτό».

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική της τοποθέτηση, η κυβερνητική εκπρόσωπος ανέφερε πως σήμερα στις 19:30 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση για την ανάπλασης του παραλιακού μετώπου, στο πλαίσιο των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και του Σχεδίου «Ελλάδα 2.0».

